Botrányos megállapítások Magyarországról: reagált a kormány

Szinte mindenki lehagyta hazánkat a Freedom House demokrácia indexén. Kettőt találgathat, kire fogja a jelentés tartalmát a Kormányszóvivői Iroda.

Reggel jelent meg a hír, miszerint Románia és Bulgária is lehagyta hazánkat a Freedom House demokrácia indexén. A szervezet szerint szinte minden vizsgált területen, így a sajtószabadság és a korrupció elterjedtségének területén is rontott Magyarország. Külön fejezet szól arról, hogy Orbán Viktor kormánya hogyan biztosította be a hatalmát, és ezt hogyan irigyelte el a lengyel vezetés. A jelentésről itt írtunk bővebben.

A hírre a Kormányszóvivői Iroda is reagált, ezt változtatás nélkül közöljük:

"A Freedom House egy Soros György által finanszírozott szervezet. A magyar kormányt nem lepte meg, hogy a Soros által támogatott intézmény Magyarországot támadja.

Magyarországon a sajtószabadság teljes mértékben érvényesül, minden politikai vélemény a magyar sajtóban teret kaphat és megjelenhet. Magyarország polgárai pedig demokratikus jogaikat szabad választásokon gyakorolhatják."

