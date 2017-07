Brutális pénz folyik a tao-n keresztül a klubokhoz

A tao-rendszer bevezetése óta mintegy 450 milliárd forint áramlott ezáltal a magyar sportba - Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a Világgazdaságnak.

További hat évig működhet a tao-kedvezmény rendszere, amely kilenc százalékos adókulcs mellett is óriási lehetőség a látvány-csapatsportok számára - állítja Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A klubok taglétszám növeléséhez 10, létesítménybővítéshez 30, edzői bérfejlesztéshez pedig 50 százalékos önrésszel használhatják fel a tao-pénzeket.

Az elmúlt hat évben 155 ezer fővel nőtt az igazolt sportolók száma öt csapatsportban: a labdarúgók, kézi-, kosár- és vízilabdázók, illetve a jégkorongozók száma bővült 70 százalékkal. Emellett 300 sportlétesítmény épült fel és legalább ugyanennyi újult meg az eddig ilyen formában felhasznált 450 milliárd forintból. (Újabb furcsaságok a tao-pénzek körül.)

Változás a tao-rendszerben, hogy 2017-ben már a röplabdaklubok is részesülhetnek a látvány-csapatsportokat illető támogatásból. Ezzel párhuzamosan a 2013 és 2020 között 135 milliárd forint támogatást felhasználó 16 kiemelt sportág közé bekerült a karate.

Hat év alatt a legtöbb tao-pénzt, 12,5 milliárd forintot a felcsúti Puskás Akadémia kapta, de az utóbbi időben egyre több pénz jut Mezőkövesdre, ahova csaknem 779 millió forint érkezett tavaly, a másodosztályban szereplő Kisvárda pedig több mint 580 millió forint támogatásban részesült. (Brutális összeget szórtak el Orbánék látványsportra.)

Évente 120-125 milliárd forint a sporttámogatás összege, melyről az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is dönt.

Jó a vizes vb és kell az olimpia

A vizes világbajnokság az olimpia főpróbája lehetett volna, de továbbra is úgy kell terveznünk, hogy minél hamarabb olimpiát rendezzen az ország - véli az államtitkár. A vizes világbajnokságon továbbra is 350 ezer látogatóval és 6 milliárd (!) tévénézővel számolnak, melynek nem szálltak el a költségei, hiszen városfejlesztési beruházások is megvalósultak, a sportlétesítmények pedig a szabadidősport és a lakosság igényét is ki fogják elégíteni - mondta Szabó Tünde. (Szeptemberig nem látogatható a Hajós és Széchy uszoda.)