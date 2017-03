Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brutális sebességkorlátozás jöhet - megjöttek a friss számok

Bár vannak pozitívumok, összességében nem lehet büszke Magyarország azokra a számokra, amelyek az Európai Bizottség (EB) halálos balesetekről szóló statisztikájában szerepelnek. A bázis magas, a csökkenés átlag alatti, ha nem is sokkal. Közben a Európai Unió közlekedésért felelős biztosa komoly sebességhatár-csökkentésen gondolkozik.

Tavaly Magyarországon 62 halálos közúti baleset jutott egymillió emberre. Ezzel az adattal hazánk az Európai Unió rosszabbul teljesítő országai között szerepel, egészen pontosan a 9. legrosszabb helyezést érte el a 28-ból. Az uniós átlag 50 eset volt.

Szintén nem túl hízelgő, hogy 2010 óta 18 százalékkal sikerült csökkenteni ezt a számot, miközben az unióban ennél egy százalékponttal magasabb volt a visszaesés mértéke. Nem jó hír az sem, hogy a visegrádi országok körében a magyar adat a legrosszabb. Pozitívum ugyanakkor, hogy 2015 és 2016 között itthon 6 százalékkal csökkent a halálozások száma, míg az unióban csak 2 százalékkal.

A különbségek jelentősek az egyes tagállamok között. Bulgáriában például 99 haláleset jut egymillió lakosra, Svédországban viszont csak 27.

Az európai utak világviszonylatban nagyon biztonságosnak számítanak, hiszen a globális átlag 174 haláleset egymillió főre vetítve.

Az EU országaiban tavaly 25,5 ezer ember szenvedett halálos közúti balesetet. Ez 600-zal kevesebb, mint tavaly előtt és 6 ezres csökkenés 2010-hez képest. További 135 ezren sérültek meg súlyosan.

A halálos baleseteknek 8 százaléka történik autópályán, 37 százaléka városi, 55 pedig vidéki utakon. Az áldozatok 46 százaléka autóban veszti életét, 21 százaléka gyalog, 14 százaléka motorral, 8 százaléka pedig kerékpárral.

Az EB közleménye ugyanakkor pozitívumként értékeli, hogy 2016 előtt két éven át nem sikerült mérsékelni ezt a számot, most viszont újra kedvező tendencia figyelhető meg.

A kedvező számok ellenére nem mehetünk el amellett, hogy csak ma mintegy 70 ember fogja életét veszteni az európai utakon. Ezért arra szólítok fel mindenki, hogy tegyünk az EU korábban kitűzött célja elérése érdekében, amely úgy szól, hogy 2020 és 2010 között felezzük meg a közúti halálesetek számát

- mondta Violeta Bulc közlekedésért felelős biztos.

Bulc ennél keményebb kijelentést is tett a Die Welt-nek adott interjújában, amelyet a Világgazdaság szemlézett. A biztos szerint

az Európai Unió tagállamainak meg kell vizsgálniuk annak a lehetőségnek a bevezetését, hogy a városi területeken 30 kilométer per órában korlátozzák a sebességet.

Ezzel nagyban lehetne javítani a statisztikákon és vélhetően közelebb vinné az uniót célja eléréséhez.

Visszatérve a baleseti adatokra, azokat természetesen számos tényező befolyásolja, mint példásul a motorizáció növekedése, vagy az autóállomány minősége. Magyarországon is nőtt az autóállomány, viszont ezzel együtt átlagéletkoruk is emelkedett részben azért, mert nagyon sok idős autó áramlik be Európából.

A KSH nemrég közölte a magyar baleseti statisztikákat, amelyek szerint a halálos balesetek csökkenése mellett a sérüléssel végződőké emelkedett.

