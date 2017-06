Budapestre látogat Putyin

Az orosz vezető a nyári cselgáncs-világbajnokság miatt jön. No meg azért, mert Orbán hívta.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 30. péntek, 08:26

Most már biztosra vehető, hogy Oroszország első számú vezetője, Vlagyimir Putyin tiszteletét teszi fővárosunkban az augusztus 28-tól szeptember 3-ig tartó eseményen, amelyre többek között Orbán Viktor miniszterelnök hívta meg - írja a Blikk.

Legutóbb február 2-án járt az orosz államfő Budapesten. Akkor is nagyon komoly biztonsági intézkedések voltak, most pedig tovább bonyolítja a helyzetet, hogy egy tömegrendezvényen is részt vesz, hiszen a Papp László Sportarénában több ezer néző foglal majd helyet a lelátókon. (Merkel burkoltan üzent Orbánnak: nein.)

