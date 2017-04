Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

CEU-rektor: Budapesten akarunk maradni

A CEU mindig is követte a magyar törvényeket, és továbbra is így fogunk tenni, ezzel a törvénnyel is. Nem értünk vele egyet, de követjük a törvényeke - mondta Michael Ignatieff, a CEU rektora az Indexnek adott interjúban.

Budapesten akarunk maradni. Ez az otthonunk. Ez érzelmi kérdés is - fogalmazott a rektor az Indexnek.

A megoldás egy kétoldalú nemzetközi megállapodás lenne a New York állam és Magyarország kormánya közt, amely garantálja a tudományos munkánk szabadságát, és azt, hogy szabadon taníthassunk, és vehessünk fel diákokat. Fontos, hogy ezek nem a mi kiváltságaink. Ezen jogok minden magyar intézményt is megilletnek - tette hozzá Michael Ignatieff,.

A világon harminc, a CEU-hoz hasonló amerikai intézmény működik. Ha a magyar kormány elüldözi innen az egyik ilyen egyetemet, mi lesz a biztosítéka annak, hogy egy másik országban nem jut eszébe hasonló valakinek? Az Egyesült Államok szemszögéből ez itt nagyon is fontos ügy, és csak remélni tudom, hogy a magyar kormány felismeri ezt - fogalmazott a CEU első embere.

Szavai szerint a budapesti egyetem bezárása rossz üzenet lenne az egész világ számára. Ezért ilyen fontos a CEU ügye az Egyesült Államok számára.

Ez nem is csak az ország méretéről szól. Hiszen Magyarország megbecsült országnak számít Amerikában. De azt elmondhatom: nagy hiba ultimátumot adni az Egyesült Államoknak - tette hozzá a rektor.

A magyar kormány és az egyetem között hivatalos tárgyalások nincsenek - derült ki az interjúból.

A CEU vezetősége örült a köztársasági elnök felhívásának, hogy egyeztessenek a felsőoktatási törvénymódosítás ügyében érintett felek. Enyedi Zsolt, az egyetem magyar ügyekért felelős rektorhelyettese ugyanakkor az InfoRádiónak elmondta: az elvárások nem világosak, és kétséges az is, hogy teljesíthetőek-e.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html