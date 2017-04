CEU-ügy: nagyon durva kijelentést tett Balog

Míg Palkovics László oktatási államtitkár múlt héten még próbálta magyarázni, a CEU működését lehetetlenné tevő felsőoktatási törvény módosítása nem a CEU ellen szól, addig a főnöke, Balog Zoltán miniszter már nem kertelt a Magyar Rádió 180 perc című műsorában - írja a hvg.hu.

A hirado.hu-n a beszélgetés összefoglalójában azt írták, Balog arról beszélt, a kormány Soros György és szervezetei tevékenységét károsnak és tisztességtelennek tartják, "a magyar kormány nem szeretné, ha a CEU ebben a formában működne tovább, ezt ki kell mondani."

Egy helyen működő, két intézményről van szó, az egyik a CEU, a másik a Közép-európai Egyetem. Utóbbi magyar akkreditációjú magánegyetem, amelynek fennmaradásához, az ott folyó tudományos munkához fűződnek magyar érdekek is. "Ha a CEU számára a törvény által előírt feltételek nem teljesülnek valamilyen okból, a Közép-európai Egyetem akkor is zavartalanul működhet tovább."

Balog arról is beszélt, a CEU-nál egy zavaros, átláthatatlan, előjogokat biztosító jogi forma jött létre annak idején, amit mindenképpen meg kell szüntetni, az új törvény is ezt hivatott rendbe tenni. Olyan speciális előjogokat, szabályokat hoztak létre korábban a CEU-val kapcsolatban, amely más felsőoktatási intézményeknek - akár hazánkban működő külföldi, akár magyar egyetemeknek - nem jár. "Ez azonban nem jelenti egyúttal azt is, az egyedemen működő egyes tudományos műhelyek tevékenysége is megszűnne: szeretnénk, ha ez meg maradna, habár hogy mit tett ehhez hozzá a CEU, az nem világos." - olvasható a portálon.