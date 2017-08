CEU: meghátrál a kormány, pont kerülhet az ügy végére

A magyar külügyminisztérium végül megelégszik a New York állammal kötendő egyezséggel, amelyet hamarosan alá is írnak - értesült a hvg.hu.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 9. szerda, 07:54

Már csak a dokumentum pontos szövegét várja a hvg.hu információi szerint a kormány New York állam képviselőitől, és pár héten belül aláírhatják azt a CEU működéséről szóló kétoldalú oktatási megállapodást, amelyet a felsőoktatási törvény nagy vihart kavart április módosítása szabott feltételül az intézmény működéséhez.

A lap ugyanakkor emlékeztet rá, hogy a megállapodással ugyanakkor a CEU csak az egyik törvény szabta nehézséget pipálhatja ki: az áprilisi módosítás ugyanis azt is a működés feltételéül írja elő, hogy az egyetem a székhelyállamban is folytasson tényleges oktatási tevékenységet, vagyis New Yorkban is legyen működő kampusza. (Brüsszel bedurvul a CEU és a civiltörvény miatt.)

