CEU: teljes visszavonulót fújt a kormány

Miközben Brüsszelnek azt hangoztatja a magyar kormány, hogy kitart a botrányt kavart CEU-törvényként elhíresült jogszabály mellett, a háttérben olyan megállapodásra készül New York állammal, amelyben kifejezetten előzékeny és engedékeny a korábban elüldözni kívánt egyetemmel - értesült a hvg.hu.

Szepesi Anita, 2017. augusztus 15. kedd, 10:21

Úgy tűnik, a hónap óta taró szájkaraté után a kormány fű alatt visszatáncol, s nem ragaszkodik többé lehetetlen elképzeléseihez. Sem ahhoz, hogy a CEU székhelyéül szolgáló New York állam helyett az oktatási ügyekben hangsúlyozottan nem illetékes amerikai szövetségi kormánnyal kössön kétoldalú megállapodást, sem pedig a vitatott törvényben szintén előírt anyaországi kampusz követelményéhez. A New Yorkkal hamarosan megkötendő megállapodás ugyanis nagyon megengedően fogalmaz - írja a portál.

A dokumentum ugyanis a New York-i kampuszról szóló kötelezettség mellett csak annyit ír elő, hogy a CEU a magyarországi mellett ott is folytasson felsőoktatási tevékenységet, ami egy működő amerikai egyetemmel kötendő megállapodással viszonylag egyszerűen teljesíthető. Ráadásul a CEU-nak sietnie sem kell, mert a hírek szerint a törvényben előírt december 31-i határidő is módosul.

A hvg.hu úgy tudja, Altusz Kristóf, a Külügyminisztérium tárgyalások lebonyolításával megbízott helyettes államtitkára és New York-i kormányzat illetékese még tegnap is egyeztetett, az aláírásra pedig hamarosan, akár már egy-két héten belül sor kerülhet.

A CEU vezetése a lap szerint azért még nem nyugodott meg teljesen, kérdésesnek tartják, hogy az Oktatási Hivatal hogyan értelmezi majd az egymásnak némiképp ellentmondó szövegeket.