Csaknem ötvenmilliárd forintba kerülhet az ifjúsági olimpia

A Győrben a vizes világbajnoksággal párhuzamosan megrendezett versenyen 50 ország 2500 sportolója méri össze erejét. Új uszodát és kollégiumot is kapott a megyeszékhely, amelyre állítólag már szükség volt - számolt be az RTL Híradó.

Szabó Dániel, 2017. július 25. kedd, 13:33

Csak a versenyszabályzatnak megfelelő uszodára és az olimpiai sportközpontra 21 milliárd forintot kellett költenie Győrnek, mely a magyar városok közül elsőként rendezheti meg az ifjúsági versenyt. Utóbbi komplexumban atlétikai és teniszpálya is van, de dzsúdóversenyeket is tartanak benne. Emellett épült egy új egyetemi kollégium is. Az összes fejlesztésre 16 milliárd forintnyi állami támogatást kapott a helyi önkormányzat.

A városban 15-20 milliárd forintból fejlesztették az úthálózatot és az infrastruktúrát, valamint közterületeket újítottak fel - mondta Borkai Zsolt polgármester az RTL Híradónak. A városvezető - aki május elejéig közel hét éven át vezette a Magyar Olimpiai Bizottságot - hozzátette, hogy céltudatosan olyan beruházásokat hajtottak végre, amelyekre Győrnek szüksége van, a jövőben az egyetem, a helyiek vagy a turisták is hasznát látják.

Az esemény látványos megnyitójára a szervezők 120 millió forintot költöttek. A budapesti felnőtt vizes világbajnokság nyitóünnepsége ennél jóval drágább volt, mintegy négymilliárd forintba került.

A címlapképen az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál nyitóünnepségé látható. (MTI Fotó/Krizsán Csaba)