Családi háza van? Ez Önt is érinteni fogja!

Óriási lemaradásban van a katasztrófavédelem a családi házak és a társasházak kéményeinek ellenőrzésében - állítja a kéményseprők érdekvédelmi szervezete.

Több településre idén még be sem tették a lábukat a kéményseprők - mondta országos szakszervezetük elnöke, Vámos Csaba a Magyar Nemzetnek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) ugyan azt állítja, hogy másfél év alatt kétmillió kéményt vizsgáltak át, ám valójában ezek jelentős része esetén nem beszélhetünk tisztességes ellenőrzésről.

Ennek az a magyarázata, hogy az OKF kéményseprőinak naponta 20-23 ingatlan esetén kellene elvégezni a vizsgálatot, ami gyakorlatilag lehetetlen. Miután a főnökségnek hiába jelezték ezt a problémát, szakemberek esetenként idő hiányában kénytelenek egyes vizsgálatokat, például a füstgázellenőrzést csak papíron elvégezni.

Másfelől ha igaz is lenne, hogy kétmillió kéményt ellenőriztek, akkor is marad majdnem egymillió, amelyek tisztítása nem történt meg. Gödöllőre ebben az évben be sem tették a lábukat a szervezet kéményseprői, így ha az év végéig el akarnák végezni a munkát, akkor Pest megye összes kéményseprőjének ott kellene dolgoznia.

