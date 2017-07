Csütörtökön ezzel került be a nemzetközi sajtóba Magyarország

Németországban a Die Welt című konzervatív lap a lengyelországi igazságügyi reformmal kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal, a Spiegel Online hírportál pedig Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő budapesti látogatásáról közölt cikket.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 20. csütörtök, 13:14

A Die Welt Lengyelország hideg polgárháborúja címmel közölte a címoldalán Jacques Schuster kommentárját, aki kiemelte, hogy Törökországban, Magyarországon és Lengyelországban "hideg polgárháború" zajlik. A kormány mindhárom országban a "totalitásra" tart igényt a választási győzelem alapján, a társadalmat az uralmának megfelelően akarja átrendezni, kulturálisan pedig átnevelni, és hatalma bebetonozására törekszik, nem törődve azzal, hogy módszerei sértik-e a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása és a demokrácia értékeit - írja az MTI.

A hideg polgárháború nemcsak hatalompolitikai összeütközés, hanem az emberek "fejéért", világnézetéért folytatott ideológiai harc is. Ezért folytatják annyira kérlelhetetlenül, és ezért van az is, hogy a civil társadalom szervezetei "nem igazán felkészültek" egy ilyen küzdelemre, hiszen ők "a liberalizmus értékeit képviselik", és a liberalizmus természetéből adódóan nem totalitárius, és nem is lehet az - írta a Die Welt szerzője. Hozzátette: azzal kell számolni, hogy a török, a magyar és a lengyel kormány "nem nyugszik addig, amíg nem győz a hideg polgárháborúban".

A kommentár a lap hírportálján Lengyelország, Magyarország, Törökország - Az új hideg polgárháború címmel jelent meg. (Így használ Orbánnak az izraeli kormányfő - osztrák visszhang.)

Egymásra utalva

A Spiegel Online Netanjahu Orbánnál - Hello Viktor, örülök, hogy találkozunk címmel közölte Keno Verseck írását, aki kiemelte, hogy a budapesti látogatáson tartózkodó izraeli miniszterelnök, Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor magyar kormányfő "az antiszemita botrányok ellenére az egymás iránti elkötelezettséget demonstrálja", és hogy "egymásra vannak utalva".

Úgy tűnik - tette hozzá -, Netanjahunak nem gond, hogy Orbán egy "tabut ledöntve" kivételes államférfiúnak nevezte Horthy Miklóst, és nem gond az "antiszemita ellenérzésekkel játszó hecckampány" Soros György ellen - írja az MTI.

A "reálpolitika mellett a valódi rokonszenvnek" is tulajdonítható, hogy az izraeli kormányfő az aktuális esetek ellenére három napot áldoz Orbánra. Közös bennük, hogy erőteljes, konfrontatív és részben autoriter stílusban kormányoznak, "ellenfelei a liberális demokráciának és személyes ellenségüknek tekintik" Soros Györgyöt - írta a Spiegel Online szerzője.