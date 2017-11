Decemberi nyugdíj: lesz, akinek vissza kell fizetnie?

Kattintson a cikk megnyitásához

A Hyundai új módját gyakorolja a meg is mutatjuk az új autónkat meg nem is típusú előzetes-gyártásnak. Nem a megszokott fekete-fehér káoszmintás fóliázást használják, hanem újfajta, sokszínű mintázat akadályozza, hogy a szemünk jól elkülönítse a részleteket. Valami így is látszik abból, hogy milyen lesz a második generáció.