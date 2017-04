Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Depresszió vár a magyar gazdaságra? - Így látja a guru

Latin-Amerikára jellemző, fellendülést visszaesésekkel tarkított gazdaság alakul ki Magyarországon Zsiday Viktor befektetési szakember szerint.

Nyugat-Európában a politikusok kicsit jobban élnek, mint az állampolgárok, az intézmények függetlenek. Ezzel szemben a latin-amerikai vagy orosz modell viszont az, hogy a politikusok vagy helyettük barátaik, családjuk mérhetetlenül meggazdagodnak és populista megoldásokkal, gyűlöletkeltéssel, háborúval, a társadalmi csoportok egymásnak ugrasztásával tartják fenn hatalmukat, amely jól láthatóan az egész társadalom számára hosszú távon lecsúszással, elszegényedéssel jár - írja legutóbbi blogbejegyzésében Zsiday Viktor befektetési szakember, amelyben arra keresi a választ, hogyan gazdagodhat meg egy ország.

Szerinte ebben a helyzetben szétesik a társadalmi kohézió, nincs társadalmi mobilitás, nincs fejlődés, hanem erős fellendülést, erős, hosszú visszaesésekkel, krízisekkel tarkított, úgynevezett boom-bust gazdaság alakul ki.

A szakember szerint Latin-Amerikához hasonlóan Magyarországon is a boom-bust gazdaság lesz a jellemző. A jelenlegi - 2013-ban indult - magyarországi fellendülést az EU-pénzek indították be, azok tartják fenn, és azok visszaesése után szerencsés esetben még 2-3 évvel tolható ki a fejlődés. Ezt követően szerinte ismét hosszú gazdasági depresszió jöhet. "Ilyenformán az extrém ciklikusság a magyar gazdaság velejárója lehet a jövőben is, és a kiművelt emberfőkkel fontolva haladás helyett a 3 lépés előre 2 lépés hátra mintát követjük. Egyelőre a három lépés előre résznél vagyunk, körülbelül a második lépésnél. Aki gazdasági szereplő, az sajnos ezzel kell, hogy számoljon" - áll Zsiday írásában.