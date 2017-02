Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Dolgoznak a jégtörők

Az árvízi helyzet szempontjából kedvező az időjárás, jelentékeny mennyiségű újabb jégképződéshez nem lesz elég hideg, de ahhoz igen, hogy a folyók vízutánpótlása alacsony szinten maradjon. A korábbi napok enyhe időjárása miatt a Duna hazai szakaszain a jég teljesen eltűnt - közölte az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT).

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban mindenhol maradnak az éjszakai fagyok, de a korábbihoz hasonló extrém alacsony értékekre nem kell számítani. A vízgyűjtők nagyobb részén a napközbeni értékek továbbra is fagypont felett lesznek, de a hegyvidéki területeken, illetve a Kárpátalján napközben is fagypont közelében, vagy az alatt marad a hőmérséklet. Említésre méltó csapadék gyakorlatilag sehol sem várható.

Ez az időjárás kedvező az árvízi helyzet szempontjából, jelentékeny mennyiségű újabb jégképződéshez nem lesz elég hideg, de ahhoz igen, hogy a folyók vízutánpótlása alacsony szinten maradjon - állapítja meg az OMIT.

Jeges árhullám

A korábbi napok enyhe időjárása miatt a Duna hazai szakaszain a jég teljesen eltűnt. Az előző időszak csapadékos és enyhe időjárása következtében, a lehullott csapadék, és a hóolvadás hatására sokfelé, elsősorban a Tisza vízrendszerén alakultak ki kisebb-nagyobb vízszintemelkedések. Ezek a Tiszán és a mellékfolyókon folyamatosan bontják fel maguk előtt az álló jeget.

A mellékfolyók közül a Körösök vízrendszerén várható az I. fokú szinteket megközelítő, esetleg helyenként kismértékben meghaladó vízállások kialakulása. Egyes mellékfolyókon (Bodrog, Túr, Kraszna) a külföldi tározók üzemeltetése akár jelentősen is befolyásolhatja a kialakuló hidrológiai helyzetet. Ezenkívül mind a Tiszán, mind annak mellékfolyóin továbbra is figyelembe kell venni, hogy a levonuló árhullámok hatására az álló jég felbomlása, újra összeállása, hosszabb-rövidebb időre lokálisan újabb helyeken is akár jelentős vízszintemelkedésekhez, illetve csökkenésekhez vezethet.

Dolgoznak a jégtörők

A Jégvirág X. és Jégvirág I. hajópár a tegnap megtisztította a Tiszadada és Tiszalök közötti szakaszt az összefüggő jégtől. A mai napon tovább folytatják munkájukat Tiszadob irányába.

Magyarországon összesen 549 km-en van érvényben árvízvédelmi készültség, 9 vízügyi igazgatóság területén, 37 szakaszon rendeltek el belvízvédelmi készültséget. A belvízzel elöntött terület nagysága 43 hektár, ebből 23 hektár a vetés-szántó terület. Legnagyobb elöntések a Körösök és a Közép-Tisza vidékén keletkeztek.

A következő napokban továbbra sem várható számottevő csapadék. A védekezés szempontjából kedvező az időjárás (nappali felmelegedés) és ez elősegíti a belvíz folyamatos levezetését.