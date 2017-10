Dőlhet a pénz a kkv-khez

Az Európai Beruházási Alap (EBA) és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. megállapodása alapján 80 milliárd forint hitelt kaphatnak a magyarországi kis- és középvállalkozások (kkv-k) a COSME, a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő programban.

Szabó Zsuzsanna, 2017. október 6. péntek, 14:28

Ajánlom

Az erről szóló megállapodást pénteken Budapesten írták alá. Pier Luigi Gilibert, az EBA vezérigazgatója az aláírás után elmondta: az alap elkötelezetten támogatja a kkv-kat, most az eddigi legjelentősebb megállapodást írta alá Magyarországon a Garantiqával, ezzel a szerződéssel 3500 magyarországi kis- és középvállalkozás kaphat a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzéséhez garanciatámogatást.

Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a zrt. garanciaállománya tavaly 21 százalékkal, 443 milliárd forintra nőtt, a garanciakonstrukciók segítségével pedig 540 milliárd forint hitelhez jutottak a vállalkozások az elmúlt évben. A cég vezetése arra számít, hogy az idén is több mint 20 százalékkal növekedhet a társaság garanciaállománya, köszönhetően többek közt a most kötött együttműködési megállapodásnak, ezzel a kkv-knak kihelyezett hitelportfólió 650 milliárd forintra emelkedhet - hangsúlyozta a vezérigazgató.

Búza Éva kiemelte: ez a konstrukció nem számít állami támogatásnak, hiszen az Európai Bizottság azon célját szolgálja, hogy erősítse az unió kis- és középvállalkozói szektorát, emiatt ezt a támogatást olyan cégek is megkaphatják, amelyek már kimerítették az állami támogatási keretüket. Emellett a szerződéssel igényelhető a hitelgarancia olyan területeken is, amelyek eddig csak korlátozott támogatásban részesülhettek, ilyen célterületek lehetnek a mezőgazdasági cégek és a megállapodás megnyitotta a garanciatámogatás lehetőségét az exportfinanszírozásban is - fűzte hozzá.

Búza Éva rámutatott: a COSME programban a garanciát magasabb összegű hitel mellé is igénybe lehet venni, a kezességvállalás egyedi felső határa 920 millió forint. A konstrukcióval a kezdő vállalkozásoknak is ajánl kezességi terméket a programban a Garantiqa - mutatott rá Búza Éva. A garanciavállalás mértéke a legtöbb COSME-terméknél 85 százalékos, de van olyan konstrukció is, ahol 90 százalékos a kezesség nagysága.

Zupkó Gábor, az Európai Unió magyarországi képviseletének vezetője elmondta: az európai beruházásélénkítő Juncker-tervnek köszönhetően Európában mostanáig 233 milliárd eurónyi hitellel és támogatással tudtak segíteni 450 ezer kkv-nek és 270 nagyprojektnek. Magyarországon a Garantiqával kötött megállapodás az ötödik, ugyanakkor a legnagyobb keretösszegű szerződés a COSME révén 7 ezer hazai kkv vehet igénybe uniós támogatás révén kedvezményes hitel- és garanciaterméket.

Búza Éva kiemelte: az idén 25 éves Garantiqa az alapítása óta 400 ezer ügyletben mintegy 5000 milliárd forint hitelügylethez nyújtott garanciatámogatást. Ez az jelenti, hogy minden hetedik kkv-hitelt segítette valamilyen garancia - tette hozzá a vezérigazgató.

Pier Luigi Gilibert, az EBA vezérigazgatója kérdésre válaszolva elmondta: a COSME-program termékeivel a kockázatosabb vállalkozások, illetve startup-cégek finanszírozását is elő kell segíteni.

Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója kiemelte: az MFB-csoporton belül munkacsoport vizsgálja, milyen legyen az egészséges kockázatvállalás szintje a garanciatermékek esetében. A kisebb, banki termékekkel nem, vagy nehezebben támogatható mikro- és kis cégek számára az MFB dolgozik azon, hogy a korábbiakban sikeres mikrohitel programot újraindítsa - jelezte.

Az MFB elnök-vezérigazgatója rámutatott: az MFB részt vesz az EU kkv-beruházási platformjának kidolgozásában, ahol a hitel- és garanciatermékek mellett tőkejuttatást is kaphatnak a vállalkozások.