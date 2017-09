Döntött a kormány a Bécsi úti kollégium támogatásáról

Varga Mihály az Óbudai Egyetem tanévnyitó szenátusi ülésén bejelentette, hogy a kormány további 1,8 milliárd forinttal támogatja az intézmény Bécsi úti kollégiumának fejlesztését - tudósít az MTI.

A nemzetgazdasági miniszter elmondta: 2015-ben döntöttek arról, befejezik az egyetem Bécsi úti kollégiumának építését, s ennek érdekében, hogy valóban 21. századi intézmény jöhessen létre, a múlt héten további 1,8 milliárdos támogatásról döntött a kormány.

Horváth Zita felsőoktatási helyettes államtitkár szerint csaknem 70 intézmény biztosítja az értelmiség utánpótlását, s köztük 27 állami felsőoktatási intézmény. Az intézmények a tudományok legszélesebb körét ölelik fel, valamennyi intézmény kiváló, még akkor is, ha sok tekintetben a fejlődés előttük áll - mondta.

A társadalmi szerepvállalásban az Óbudai Egyetem is vezető szerepet tölt be, azokon a területeken képez, amelyekre jelentős munkaerőpiaci igény van. Az innovációs és mérnöki tudományok javát "halmozta fel" az intézmény, amely a határon túli magyar intézményekben is oktat, kiszélesítve a tudomány, az oktatás körét az egész Kárpát-medencére - állapította meg. Kiemelte: minden lehetőség adott, hogy az egyetem továbbra is jól működjön, infrastruktúrájában, képzéseiben megújuljon.

Réger Mihály rektor arról beszélt, hogy a magyar egyetemek életében különös jelentőséggel bír az idei év, a magyar felsőoktatás fennállásának 650. évfordulóját ünneplik. Felidézte az Óbudai Egyetem jogelődjének alapítását, s azt mondta: mára az egyetem meghatározó intézménye lett a felsőoktatásnak. Az egyetemi-oktatási tevékenység biztosításának kulcseleme a tehetséggondozás - mondta, s kiemelte fejlesztésének fontosságát. Támogatják és bátorítják a hallgatók nemzetközi csereprogramokban való részvételét, s aktívan részt vesznek európai ösztöndíjprogramokban.

Az infrastruktúra fejlesztése-bővítése folyamatos kihívás. Beszámolt arról, hogy megújult a székesfehérvári központ, létrehoztak egy duális képzési központot is, végéhez közeledik a fővárosban, Bécsi úti épületük rekonstrukciója. Ismertette: az egyetemre több mint 12 ezren jelentkeztek, 3339-en nyertek felvételt, ami valamivel több, mint tavaly.