Drónt kapott karácsonyra? Lehet, vizsgáznia kell!

Már a 250 grammnál nehezebb drónok tulajdonosainak el kell végezniük egy tanfolyamot, ha elfogadják a fejlesztési tárca rendeletttervezetét - írja a Világgazdaság.

A lap szerint a tervezetben - amelyet január 13-ig lehet véleményezni - több kategóriába sorolják a drónokat súly alapján. A 250 grammnál könnyebb járműveket játéknak tekinti, használatuk semmilyen feltételhez nem kötött. A 250 grammnál nehezebb, de két kilogrammnál könnyebb drónok használatának feltétele egy online képzés elvégzése. A következő kategóriába a 25 kilogrammnál könnyebb eszközök tartoznak, amelyek nyilvántartásba kell venni, a vezetőnek pedig részt kell vennie egy képzésen és vizsgáznia is kell.

Az ennél is nehezebb vezető nélküli légi járművekhez szakszolgálati engedély és légialkalmassági-vizsgálat kell, illetve kötelező a repülési napló vezetése. A drónokra felelősségbiztosítással is rendelkezni kell. A tárca javaslata alapján lehetővé válik olyan repterek kialakítása, amely nem csak a drónok szabályos működtetését segítik, de k+f és képzési célokra is használhatók. Lakott területen nem lesz engedélyezett a hobbi célú reptetés, a belterületi kereskedelmi drónokat pedig ki kell majd világítani, vagy élénk színre festeni.

A jogszabály jövő nyáron léphet majd életbe.