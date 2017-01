Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva dolog történt egy év alatt a magyar benzinkutakon

Az elmúlt egy évben a magyar üzemanyagárak nagyobb mértékben emelkedtek, mint az európai átlag, ez azonban nem kizárólag a jövedékiadó-emelés eredménye.

A benzin ára 2016 elején euróban számolva még a negyedik legalacsonyabb volt az Európai Unióban (EU), most már csak a tizedik. A dízel tavaly a kilencedik legolcsóbb volt, idén a 17-ik vagy ha úgy tetszik a 12-ik legdrágább - derül ki az Európai Bizottság adataiból.

Ennél is jobban mutatja a trendet, ha az üzemanyag drágulását nem euróban, hanem nemzeti valutában számoljuk. Ekkor látszik, hogy itthon 12,9 százalékkal drágult a benzin és 21,6 százalékkal a gázolaj. Ez mind a két üzemanyag-típus esetében a harmadik legmagasabb növekedés a 28-tagú EU-ban. Az átlag a benzinnél 9,7 százalék, míg a dízelnél 15,6 százalék - szintén a nemzeti valutában számolva.



Kattintson a nagyobb méretért! A benzin ára Európában (Forrás: EB)Kattintson a nagyobb méretért!

Az átlagon felüli drágulás több okra vezethető vissza. Az egyik, hogy a régióban, így Magyarországon is az európai átlagnál nagyobb volt a fogyasztás bővülése, amely lehetőséget teremtett az árrések növelésére - mondta a Napi.hu-nak Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. A hazai fogyasztás lassan a válság előtti szinthez közelít. Ezen kívül az sem "tett jót" a régiós áraknak, hogy 2015 végén nagy tűz ütött ki az északnyugat-csehországi Litvínov olajfinomítójában.

Az üzemanyagok árát az adóktól megtisztítva, euróban számolva valóban látszik, hogy az átlagnál némiképp jobban emelkedtek. Mivel azonban a forint 2017 elején közel 3 százalékkal erősebb, mint egy évvel korábban, nemzeti valutában a növekedés nem olyan kiugró.



Kattintson a nagyobb méretért! A gázolaj ára Európában (Forrás: EB)Kattintson a nagyobb méretért!

Így hatott a jövedékiadó-emelés

Egészen más a kép az adókat tekintve, amely az üzemanyagoknak több mint 50 százalékát adja. Az üzemanyagokat terheli fix és százalékos adó (áfa) is, így az olaj drágulása miatt minden országban nőtt az adótartalom. Azonban nem mindegy, hogy ennek milyen a kulcsa. Magyarországon a legmagasabb, 27 százalékos, ráadásul a kormány tavaly októberben a dízel jövedéki adóját 10, a benzinét 5 forinttal emelte és ez a szint - pár cent miatt - januárban is maradt. Az áfa a jövedéki adót is terheli.

Csak a benzin adótartalmát nézve kiderül, hogy ez Magyarországon 7,4 százalékkal emelkedett, amely a második legmagasabb érték az EU-ban, míg az átlag 3,2 százalék. A dízelnél az átlagos 6,5 százalékos teljes adómérték-emelkedés mellett itthon 13,8 százalékkal szed be többet az állam nemzeti valutában, az aktuális árfolyamokon számolva.



Kattintson a nagyobb méretért! Az üzemanyagok adótartalma Európában (Forrás: EB)Kattintson a nagyobb méretért!

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy 2016 második hetében a 327,5 forintos benzin után 69,6 forint áfát, 120 forint jövedéki adót és 1,5 forint készletezési díjt kellett fizetni, összesen 191,1 forintot. Most viszont a - hét eleji - 369,8 forintos benzinen 78,6 forint áfa, 125 forint jövedéki adó és 1,5 forint készletezési díj van, vagyis 205,1 forint.

A dízelért tavaly ilyenkor 313 forintot kellett fizetni, amelyből 178,4 forint ment az államkasszába. Ebből 66,6 forint volt az áfa 110,35 a jövedéki adó és 1,4 forint a készletezési díj. Most viszont a 381,1 forint után 81 forint áfát 120,35 forint jövedéki adót és 1,4 forint készletezési díjat kell fizetni, összesen 202,7 forintot.