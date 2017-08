Durva időjárást hoz a csütörtök - veszélyjelzést adtak ki

A hőség miatt hat déli megyére a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adtak ki a meteorológiai szolgálat csütörtökre. Északnyugaton délutántól heves zivatarok is lehetnek.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 10. csütörtök, 07:37

Csütörtökön tetőzhet a hőség, szinte mindenütt 27, a Dél-Alföldön 29 fok feletti középértékek várhatók - írta veszélyjelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A tartós hőség miatt az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megyében van érvényben a harmadfokú (piros) figyelmeztetés. Az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt - írja az MTI.

A legmagasabb hőmérséklet 34-38 fok között valószínű. Késő estére 25-30 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kiemelték továbbá, hogy a késő délutáni óráktól a Nyugat-Dunántúlon néhol lehet zivatar átmeneti viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kíséretében. Kisebb eséllyel akár heves zivatar is kialakulhat 80 kilométer/órát meghaladó szélrohamokkal. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére a heves zivatarok veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. (Már eddig is sokba fájtak a nyári viharok.)

