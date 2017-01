Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva támadás Orbán ellen - szétszedik a magyar miniszterelnököt

„A hatalma konszolidálása érdekében Orbán Viktor miniszterelnök oligarchiát hozott létre Magyarországon. A jövedelmező üzleteket a családjának és a barátainak engedte át” - írja a Spiegel, melyet a 444.hu szemlézett.

A német újság munkatársa Felcsútra látogatott és a 444.hu szerint számos dologra csodálkozott rá: ilyen az, hogy egy 1812 fős faluban miért van egy 3800 férőhelyes stadion, hogy miért áll állandóan üresen a helyi kisvasút, illetve arra is, hogy Mészáros Lőrinc, a kis falu polgármestere ott van az ország 20 leggazdagabb embere között, pedig hat évvel ezelőtt, amikor az iskolai barátja miniszterelnök lett, még csak egy helyi gázszerelő volt.

A Spiegel szerint Orbán Viktor a gyerekkori álmait valósítja meg Felcsúton: saját stadionja van, ahol a VIP-páholyból nézheti a csapata meccseit, a házából rálát a stadionra, ahol a "hősei játszanak", és már saját kisvasútja is van. Megemlékeznek arról is, hogy 2015-ben a Forbes 6,8 milliárd forintra becsülte az Orbán család vagyonát.

A lap ezután szépen végigveszi, hogyan biztosította be magának a hatalmat Orbán Viktor, így írnak a médiatörvényről, az Alkotmánybíróság vegzálásáról, az új alkotmányról, illetve arról, hogy minden fontos pozícióba haverokat ültetett a kormány. Jut pár sor ezen kívül Rogán Antal és Kertész Balázs kapcsolatának is, ahogy Tiborcz István, a miniszterelnök vejének üzleti sikereiről is megemlékeznek.