Durva volt a keddi vihar - volt dolguk bőven a tűzoltóknak

A fővárosi tűzoltók kedden este 10 óráig közel száz helyen avatkoztak be a kora esti órákban a fővárost is elért vihar miatt; jellemzően faágakat, kidőlt fákat kellett eltávolítaniuk, amelyek felső vezetékekre vagy járművekre zuhantak - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján az MTI szerint.

Szabó Zsuzsanna, 2017. május 23. kedd, 22:58

Ajánlom

Számos helyen alagsorba, garázsba, pincébe betört esővíz eltávolításához hívták a tűzoltókat, akiknek munkáját önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek és polgárőr egyesületek is segítették.

A közlemény szerint a II. kerületben például egy óvoda alagsori helyiségébe folyt be víz, és több mint egy méter magasan gyűlt össze. A X. kerületi Kőrösi Csoma Sándor úton egy terebélyes fa dőlt egy autóra, ahogy a Százados úton, a VIII. kerületben is kidőlt fa rongált meg egy kocsit. A Városligetben ötven-hatvan centiméter mély pocsolya nehezítette a trolibusz közlekedését. A pocsolyában egy mentőautó is elakadt.

A VI. kerületben, a Podmaniczky és a Dózsa György út kereszteződésénél, a Vágány utcai vasúti felüljárónál nyolc személyautó és egy trolibusz akadt el az összegyűlt csapadékvíz miatt.

A Westend is úszott

A Waze online közösségi navigációs rendszer térképe szerint Budapest összes fő közlekedési útvonalán jelentős torlódások alakultak ki; számos mellékút is járhatatlanná vált.

Az interneten elérhető fényképek és beszámolók szerint a II. kerületi Lövőház, illetve a Zöldlomb utcát is elöntötte a víz. A III. kerületben víz alatt áll a Lajos utca, illetve a Bécsi út egy része, és beömlött az eső a Westend bevásárlóközpontba.

Személyautók a XIII. kerületi Béke téren.MTI Személyautók a XIII. kerületi Béke téren.MTI

Pilisvörösváron tűz volt

Mindeközben a solymári, a pilisvörösvári önkéntes tűzoltókat és a fővárosi hivatásos tűzoltókat is riasztották egy pilisvörösvári 150 négyzetméteres családi ház tetőterében keletkezett tűzhöz, amit vélhetően villám okozott. Az épületből négyen menekültek ki, senki nem sérült meg. A lángokat húsz tűzoltó öt vízsugárral fékezte meg.

Szentendrén embereket kellett kimenteni

Több elárasztott épületből is embereket kellett kimenteniük a tűzoltóknak kedden Szentendrén - közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A közlemény szerint az egyik épületben, a Halász utcában álló étteremben majdnem egy méter magasan állt a víz, amikor a tűzoltók megérkeztek; onnan hat embert menekítettek ki.

A Bogdányi úton szintén egy éttermet veszélyeztetett a víz, innen három embert menekítettek ki. Az egységek folyamatosan végzik a környező utcák átvizsgálását, az egyik pincéből további három embert vittek biztonságos helyre a tűzoltók - tették hozzá.

Újraindult vonatforgalom Újraindult a vonatforgalom Rákospalota-Újpest és Fót között kedden este tíz óra előtt, így az érintett szakaszon már nem kell pótlóbuszokra átszállni - közölte a Mávinform az MTI-vel. A Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon viszont néhány vonat menetideje a szokottnál 20-60 perccel hosszabb lehet, de az éjszaka folyamán fokozatosan helyreáll a menetrend szerinti közlekedés. A Fót és Rákospalota-Újpest közötti vasúti szakaszon korábban - feltehetően a heves vihar miatt - zárlatos lett a felsővezeték, ezért szünetelt a vonatközlekedés.