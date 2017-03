Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durván bántalmazzák a menekülteket a magyar határon az egyenruhások

Gumibottal ütik és ráuszítják a kutyáikat a magyar határőrök a szerb határon a menekültekre. A brutalitás az utóbbi időben szintet lépett, hirtelen jóval több lett az olyan súlyos sérült, akik azt mondják, sebeiket a magyar határőröktől kapták - írja az Index a svéd Aftonbladet belgrádi riportja alapján.

A svéd Aftonbladet belgrádi riportjában, amely a szerb-magyar határt megjárt, onnan Belgrádba visszakényszerülő menekültek között készült, az Orvosok Határok Nélkül segítő szervezet szakemberei is megszólalnak és alátámasztják a menekültek történeteit - olvasható a portál cikkében.

A szervezet segítő koordinátora az interjúban elmondja, míg ősszel hetente két-három megvert bevándorló került a klinikára, a riporterek érkezése előtti napon - egyetlen nap alatt - húsz bevándorló került hasonló sérülésekkel a kórházba, sebeiket magyar egyenruhások és a rendőrkutyáik okozták. A sérülések ökölcsapásoktól, gumibotoktól és kutyaharapásokból származnak - mondta az Orvosok Határok Nélkül koordinátora.

A koordinátor szerint a cél az, hogy a fizikai bántalmazásokon keresztül pszichológiailag is kikészítsék a "migránsokat". Az Orvosok Határok Nélkül szervezet mellett több más szervezet is arról számolt be, hogy a magyar határőrök bántalmazzák a menekülteket.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html