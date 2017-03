Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durván visszafejlődik Magyarország - lesújtó jelentés érkezett

Az Európai Unió versenyképességi rangsorában az összes magyarországi régió az EU-s átlag alatt van. Sovány vigasz, hogy, Közép-Magyarország (Budapest és környéke) már megközelíti a szintet. De mind a 7 magyar régió rontott a 2013-as helyezésén. A kommunista országok közül egyetlen olyan sincs a hazai területeken kívül, amelyik visszaesett. A jelentés szerint az egészségügyi helyzetet értékelő pontokban az összes régiónk a legutolsók között van, Észak-Magyarország az utolsó előtti egész Európában.

Budapest és környéke (Közép-Magyarország régió) már csak a 152. az EU versenyképességi rangsorában, a legutóbbi, három évvel ezelőtti listán még a 144. helyen szerepelt. A főváros körzete ráadásul az egyetlen, amelyik az unió 263 régiójából egyáltalán befért a rangsor első kétharmadába. A régiók versenyképességét 1 és 5 között osztályozták, ahol az 5-ös a legjobb, ezen a listán Közép-Magyarország 4-est kapott - ismerteti a 444 a legfrissebb kutatás eredményeit.

A legrosszabb osztályzatnál csak a Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl kapott jobbat, kettest. Az ország összes többi régiója a lista végén szerepel:

A 263 régióból ezeket a helyezéseket érték el (zárójelben a 2013-as helyezés):

Közép-Dunántúl: 205. (192)

Nyugat-Dunántúl: 207. (189)

Dél-Alföld: 224. (220)

Dél-Dunántúl: 227. (219)

Észak-Magyarország 231. (218)

Észak-Alföld: 232. (231)

Lemaradtunk a közvetlen versenytársaktól

A V4 csoportból három régió kapott az EU-s átlag feletti pontot: Pozsony (Szlovákia), Prága (Csehország) és a Prágát körbevevő Közép-Csehország. Ez önmagában még nem mutatja, hogy Magyarország mennyire visszaesett, az sokkal beszédesebb, hogy míg a versenytársak, a régi kommunista országok között nincs olyan terület, ahol a régiók versenyképességi helyezés romlott volna az elmúlt három évben.

Lengyelországban 3, Bulgáriában és Csehországban 1-1 régió erősödött, a többi stagnál. A balti államok közül Litvánia és Lettország is javított, amelyek mind egy-egy övezetből állnak. Stagnált Észtország, valamint Románia, Szlovénia, Szlovákia, Románia összes régiója.

Azt viszont fontos kihangsúlyozni, hogy 2010 és 2013 között az összes magyarországi régió stagnált. Most annyi érdemi változás történt, hogy egy magyar régió (Észak-Magyarország) érdemben gyengült. A többi versenyképessége érdemben nem javult, romlott.

Romló oktatás, reménytelen egészségügyi ellátórendszer

A 444 összefoglalója szerint az uniós szakemberek nemzetközi adatbázisokat (EU, OECD, Világbank, stb.) használták. Három főcsoport (alap, a hatékonyság és az innováció) tizenegy kisebbet rendeltek, azokhoz pedig összesen 79 értéket kerestek, majd ezeket egyesével súlyozták. Döntő szerepe volt olyan más méréseknek, mint a PISA-tesztek eredménye (amelyben Magyarország tavaly leszerepelt), de vizsgálták az üzleti kifinomultságnál azt is, hogy a régió kicsi- és közepes cégei hány szabadalmat jelentettek be. De az öngyilkosságok számát is figyelembe vették.

Az egészségügyi helyzetet értékelő pontokban az összes magyar régió a legutolsók között van, Észak-Magyarország pontosan az utolsó előtti. Az alap- és a felsőoktatási eredmények is 52 pontot értek el a magyar régiókba, messze a 61 pontos uniós átlag alattiak.

A brexit a legfejlettebb régiókat tépte ki az EU-ból

A gazdasági kilátásokat bemutató lista világít rá, mekkora kárt jelent Európának a brit kiválás: a 10 legfejlettebb régióból négy - köztük az első két helyezett - az Egyesült Királyságban van. A legjobbak közé megbefért egy holland (Utrecht), egy svéd (Stockholm), egy dán (Koppenhága és környéke), egy francia (Párizs és környéke), egy német (München és környéke) illetve Luxemburg szerepel még.

Az utolsó 10 helyezett között három román, öt görög, egy bolgár és egy francia régió (a dél-amerikai Guyane) szerepel.

