Egészségügy, nyugdíjak - erre jut az átlagnál kevesebb

Uniós és régiós szinten is kiemelkedően sok pénzt szív el a magyar állam gazdaságból, amit elsősorban a saját működésre, gazdasági támogatásokra, államosított cégek veszteségeinek kipótlásra valamint sportra költ el – derül ki a az Eurostat friss adataiból. A magyar állam minden második megtermelt forintot újraoszt.

Az Eurostat nyilvánosságra hozta az EU-28 tagállam kormányainak gazdaság és társadalompolitikáját tükröző állami kiadások funkcionális bontását. Mivel a statisztikusok nem kapkodnak, most még csak a 2015-ös adatok feldolgozásával végeztek, amelyekből kiderül, hogy a régióban a magyar állam vonja el a legtöbb forrást a gazdaságból, hisz az akkor megtermelt GDP 50 százalékát osztotta újra, vagyis költötte el.

Ugyanez az arány három másik visegrádi tagállamnál számottevően alacsonyabb, ebből szempontból Lengyelország van a legkedvezőbb helyzetben, ott "csak" a GDP 41,5 százalékát osztották újra. A magyar 50 százalékos aránnyal szemben az EU átlaga 47,2 százalék volt, de még a fejeltebb eurózónában is csak 48,5 százalékra jött ki az állami újraelosztás mértéke a GDP arányában.

Még mindig drágán működik a magyar állam



A magas újraelosztás már önmagában a versenyképesség hiányára utal, hisz csak azt pénzt tudja az állam újraosztani, elkölteni, amelyet előbb adók és járulékok formájában beszed a gazdaság szereplőitől és a polgáraitól. Ha a funkcionális kiadásokat nézzük akkor is több meglepetés ér minket: kiugróan magasak a magyar állam működési kiadásai, erre a célra Magyarországon a GDP 8,9 százaléka ment el szemben az EU 6,2 százalékos átlagával szemben. Eredményével a magyar gazdaság a negyedik helyet szerezte meg, Ciprus (10,2 százalék), Görögország (9,9 százalék) és Horvátország (9,1 százalék) után.

Ráadásul ez csak a szigorú értelemben vett államigazgatási kiadásokat - tehát a törvényhozás, a végrehajtó szervezet és a bíróságok működését - takarja, az olyan tipikusan állami feladatok mint közrend és a honvédelem, külön soron szerepel. A magas magyar adat annyiban nem meglepetés, hogy az állam itt mindig is szeretett magára költeni: ugyanez az arány 2010-ben 9,4 százalék volt - vagyis a 2015-ös szám már minimális csökkenést jelez.

Egyre több pénz megy a közbiztonságra

Közbiztonságra a magyar állam az EU-átlagon felül teljesítenek, ami tavaly tovább nőtt, hisz megemelt határőrizeti jelenlét százmilliárd forintos nagyságrendben emelte a kiadásokat, vagyis akár a GDP 0,5 százalékkal is nőhetett a rendőrség kiadása. A honvédelmi kiadások Magyarországon történelmi mélyponton voltak még 2015-ben, az Eurostat számai szerint alig a GDP 0,5 százalékát költötte, ami messze elmarad a régiós az uniós átlagtól, nem beszélve a NATO kétszázalékos elvárásától - igaz, az utóbbi értékét csupán néhány tagállam teljesíti jelenleg.

A közigazgatási kiadások mellett a magyar állam az EU-átlaghoz képest számottevően többet költ gazdasági támogatásokra: a GDP 8,6 százalékára rúg, szemben az EU 4,3 százalékával, ráadásul lényegesen meghaladja a régiós átlagot. A magas kiadások ellenére a magyar gazdaság növekedése semmivel sem izmosabb a többi visegrádi állam növekedésénél - ami arra utal, hogy ezek a támogatások nem megfelelően hasznosulnak. Az elmúlt években az állam gazdasági szerepvállalása nőtt, hisz a teljes lakossági energiaellátást, számos közüzemi szolgáltatást államosítottak, ezzel párhuzamosan a rezsicsökkentés jegyében befagyasztották, valamint csökkentették a lakossági díjakat - részint az itt keletkező veszteségek "betömködésre" mennek el az állami gazdasági kiadásai.

Oktatásunk már európai szintű is lehetne - nem úgy az egészségügy

Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint 2015-ben a GDP 5,2 százalékát költötte a magyar állam a köz- és az állami felsőoktatás finanszírozásra, ami némileg meghaladja 4,9 százalékos uniós átlagot. Az oktatási kiadásokban így már újra elérjük az EU átlagát - ugyanakkor a oktatás és a diákok teljesítménye ettől még jelentősen elmarad.

Nem ilyen rózsás a helyzet az egészségüggyel: a magyar állam a GDP 5,3 százalékát költi erre, ami nem meglepő módon számottevően elmarad az unió 7,2 százalékos arányánál, de a régióban is a gyengébb teljesítményt jelent - igaz a lengyel állam még ennél is kevesebbet - a GDP 4,7 százalékát - költötte egészségügyre 2015-ben.

Állami kiadások funkciónként (2015, GDP %-ában) Megnevezés EU Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Teljes kiadás 47,2 42,0 50,0 41,5 45,6 Közigazgatás 6,2 4,3 8,9 4,9 6,5 Honvédelem 1,4 0,9 0,5 1,6 1,1 Közbiztonság 1,8 1,8 2,1 2,2 2,4 Gazdasági támogatások 4,3 6,6 8,6 4,6 6,3 Környezetvédelem 0,8 1,1 1,2 0,6 1,0 Lakhatás 0,6 0,7 1,1 0,7 0,8 Egészségügy 7,2 7,6 5,3 4,7 7,2 Kultúra, szórakozás (sport) 1,0 1,3 2,1 1,1 1,0 Oktatás 4,9 4,9 5,2 5,2 4,2 Társadalombiztosítás 19,2 12,7 15,0 15,9 15,0 - ebből nyugdíj 10,3 7,7 7,2 9,1 7,9

Forrás: Eurostat

Mennyi jut a kultúrára és a sportra?

A magyar állam az uniós átlagnál, és a környező országokhoz képest is dupla annyit költ kulturális, rekreációs kiadásokra; míg erre az EU-tagállamok átlagosan a GDP-jük egy százalékát fordítják, ugyanez 2015-ben Magyarországon 2,1 százalék volt. A kiadási többletet jelentős részben magyarázza, hogy a rekreációs kiadások közé tartoznak a sporttámogatások. A magyar költségvetés ugyanis a sportegyesületeket, stadionberuházásokat direkt is jelentős - százmilliárdos összegekkel támogatja - de indirekt módon évente 70 milliárd forint társasági adó is sportegyesületeknél landol támogatásként.

Az uniós országokban a legtöbb pénz a társadalombiztosításra (tb) költik, az uniós átlag 19,2 százalék - szemben a magyar 15 százalékkal. A tb-kiadások legnagyobb részét mindenütt az öregkori ellátások teszik ki - itt is kifejezetten jól áll Magyarország: az Eurostat adatai szerint 2015-ben a GDP 7,2 százaléka ment el a nyugdíjkiadásokra.