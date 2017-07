Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egészségügyi béremelés: durva összeggel állt elő Cser Ágnes

Harmincmilliárd forint kell azon egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére, akik több évtizede végzik munkájukat - közölte a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke az M1 csatorna szombati műsorában.

Cser Ágnes elmondta, ahogy tavaly is sikerült elérniük év közben a költségvetés módosítását, most is egyik kiemelt céljuk, hogy ez megtörténjen - idézi az MTI.

A kormányzat, felmérve a helyzetet, elkezdte a több évtizedes lemaradást pótolni: így jött létre a szakdolgozók esetében a négylépcsős, az orvosok esetében pedig a kétlépcsős bérfejlesztés.

Megemelik a mentősök fizetését, és a védőnőknél is készül a megoldás - jegyezte meg.

A szakszervezetnek az az elképzelése, hogy ne csak az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők, hanem a műszaki, informatikai és gazdasági szolgáltatást nyújtó dolgozók is bérét is fejlesszék.

