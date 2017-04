Egy diktátor járja be Európát - ebből Budapest sem maradt ki

Budapestre érkezett az abszolút diktátor, aki a Müpát is harctérré változtatta. Minden idők egyeduralkodójának bőrébe bújva John Malkovich A diktátor utolsó beszéde című darabban elmondta, milyen világ vár ránk.

John Malkovich, aki a saját bevallása szerint távol tartja magát a politikától és mindig kényelmetlenül érzi magát olyan szerepekben, amikor ő mondja meg másoknak, hogyan kell élni és ő dönti el, mi a jobb és mi a rosszabb, most mégis minden idők diktátorának szerepében tűnt fel a Budapesti Tavaszi Fesztiválon a Just Call Me God - A diktátor utolsó beszéde című darabban. (A sors iróniájaként pont akkor, amikor Budapesten is épp tüntetések voltak a magyar kormány egy sokak által autokratikusnak tartott lépése miatt - a szerk.)

Az Oscar-díjas színész a darabban Satur Diman Chát, az Egyesült Népi Demokratikus Cserkeszföld államfőjét, a hadsereg tábornokát, az abszolút diktátort játssza, aki "mindenki erkölcse fölé", "abszolút magasságokba" emelkedve az "abszolút uralkodóvá" vált, aki "nem óriások vállán áll", hanem ő maga az óriás, és ragaszkodik ahhoz, hogy istennek szólítsák.

A történet Diman Cha elhagyatott palotájának földalatti hangversenytermében játszódik (amelyet ebben az esetben a Müpa Bartók Béla hangversenyterme testesít meg), ahol Diman Cha túszul ejti Carolin Thomast (Sophie von Kessel), az NCC-TV vezető riporterét, aki a felszabadító hadsereg első katonai csapatával érkezik a helyiségbe, miközben a bukott diktátort keresik. Az újságíró ráveszi a diktátort, hogy mondja el a világnak mit gondol.



Malkovichot ebben a színházi-zenei egyszemélyes drámában Martin Haselböck kíséri orgonán, amit a színész a Fideliónak adott interjújában "az erő, a hatalom" hangszerének nevez, mert "képes a zenekar valamennyi hangszínét reprodukálni, az irányítás viszont egyetlen ember kezében van". Ez adja a hangulati aláfestéseket a diktátor beszédéhez - néha Diman Cha utasítására. Haselböck egyébként a darabban egy tábori lelkészt, orgonistát játszik, aki annak köszönhette az életét, hogy éppen orgonán játszott, amikor Diman Cha lelőtte pár fős katonai alakulata tagjait.

A történetben erős az áthallás mai világunk történéseire, rengeteg ezekre utaló humoros kiszólás hangzik el. Satur Diman Cha - az újságírónő kérésére - utolsó beszédében felvázolja a jövőképét. Ebben sok olyan klisé megfordul, amellyel a jelen populista politikusai rémisztgetik vagy etetik a népet. Visszatérő elemként még a Kommunista kiáltványra utaló mondat is elhangzik benne, miszerint szellem járja be a világot. (A kiáltvány szerint bő másfél évszázada kísértet járta be Európát, a kommunizmus kísértete.)

Diman Cha beszédében felvázolja például, hogy a jövőben a szupergazdagok határokkal, falakkal, szofisztikált védelmi rendszerekkel felszerelt kerítésekkel veszik magukat körbe, mert félnek a világtól. Csakhogy - egy meglehetősen profán példával élve - gúnyosan megjegyzi azt is: hogy ha szeretik a pizzát, akkor a kerítésen kívülről be kell engedniük a pizzafutárt is, aki hozni fogja az unokatestvérét, és ő is hozza majd az unokatestvérét, majd ő is és a végén túl sokan lesznek - utalva ezzel korunk talán legnagyobb problémájára, a bevándorlásra.

A copy-paste diktátor

Bár a Malkovich által megjelenített figura külsőre a Moammer Kadhafira vagy Szaddám Huszeinre hasonlító katonai diktátorok képét veszi fel, Satur Diman Cha egy kitalált személy, karakterét az ismertebb egyeduralkodók jellemvonásaiból rakták össze. Vagy ahogy Michael Struminger, a darab írója és rendezője egy vele készült interjúban elmondta: az alapötlet egy olyan új figura megalkotása volt, aki minden lehetséges diktátortól lop, mindegyiküket másolja.

A zene hangulata szorosan követi a diktátor hangulatának változásait. Azt ugyan nem tudjuk meg a darabból, hogy mi van Diman Cha fejében, ám Malkovich színes alakítása a diktátor ezer arcát mutatja meg a kemény, rettenetes gyilkostól, az "Alle Menschen müssen sterben..." (Minden embernek meg kell halnia) Bach-korál címe értelmén filozofálgató egyeduralkodón és a mesterien manipuláló zsarnokon át a szerencsétlen, "kiszolgáltatott", sajnálatra méltó emberig. Amikor épp megsajnálnánk, azonnal emlékeztet rá, hogy ki is ő valójában, és miért is fordult ellene a népe és a világ.



John Malkovich, Just Call Me God - A diktátor utolsó beszéde c. darab Fotó: Müpa

A bukást - mint a diktátorok általában - nem ismeri el, még akkor sem, amikor az már nyilvánvaló. "Én az abszolút siker vagyok, az abszolút diktátor, megnyertem a játszmát, megnyertem a népemnek" - mondja Diman Cha, de nem sokkal később már holtan fekszik saját palotája hatalmas koncerttermének padlóján.



John Malkovich, Just Call Me God - A diktátor utolsó beszéde, Fotó: Müpa

Ez még nem a vége

Az Oscar-díjas színész öt év után érkezett ismét színházi darabbal Budapestre. A Just Call Me God - A diktátor utolsó beszéde című előadást a márciusi hamburgi világpremiert - amelyet a város futurisztikus hangversenytermében, az Elbphilharmonieban tartottak -, illetve ausztriai, hollandiai, angliai, luxembourgi és oroszországi előadásokat követően hozta el a magyar fővárosba. Az idei turnét Budapest után Münchenben fejezi be a társulat, de Malkovich elmondása szerint ezzel még nincs vége a fellépéseknek. A Fideliónak adott interjújában azt mondta, hogy Just Call Me Goddal még "járni fogják a világot egy ideig."