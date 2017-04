Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy év alatt nagyot csökkent a végrehajtható adótartozás

Az adótartozások behajtására a 2015-ösnél 35 százalékkal kevesebb, mintegy 538 ezer esetben indított végrehajtást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly - közölte a feketelista.hu a hatóság adatait elemezve szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a tartozások összege is csökkent, 1213 milliárd forint volt tavaly, körülbelül 10 százalékkal kevesebb a 2015. évinél.

Tavaly mintegy 261 milliárd forint adótartozást sikerült behajtania az adóhivatalnak, szemben a 2015. évi 399 milliárd forinttal. A végrehajtási bevételek évről évre csökkennek, a feketelista.hu szerint ezt a folyamatot a NAV azzal indokolja, hogy az elmúlt évek eredményes hátralékkezelése miatt jelentősen csökkent a végrehajtható-behajtható adózói hátralék.

A végrehajtható követelésállomány egy év alatt 28 százalékkal csökkent.

A NAV tájékoztatása szerint a bevezetett új szabályok - például az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer és az online pénztárgépek alkalmazása - hatására határozottan javult az adózási morál, többen teljesítik határidőre adófizetési kötelezettségüket.

Továbbra is az inkasszó a leghatékonyabb beszedési eljárás, a tavaly behajtott összegnek csaknem a feléhez - 122,8 milliárd forinthoz - ezen az úton jutott hozzá az adóhivatal. A végrehajtási eljárás megindítása után az adóhátralékosok 108 milliárd forintot fizettek be. A fizetési felszólításokra 17,5 milliárd forint érkezett a NAV számlájára, hétszer annyi, mint egy évvel korábban. Követelésfoglalással és jövedelemletiltással 10,5 milliárd, ingóságok árverésével 1,5 milliárd, ingatlanárveréssel pedig 796 millió forint adóhátralékot hajtott be tavaly az adóhatóság.

A tájékoztatás szerint idén januárban összesen mintegy 112 ezer végrehajtás volt folyamatban, 15 százalékkal kevesebb, mint 2016 januárjában. Az összes eljárás 65 százaléka a közép-magyarországi régióra esett, Budapesten 51 131 volt, Pest megyében 21 955. A legkevesebb, 731 eljárás Vas megyében volt. A céges végrehajtások száma öt év óta valamennyi megyében tavaly volt a legalacsonyabb.

A városok listáján Debrecen áll az élen, ez év januárjában a város 2340 cége volt adóvégrehajtással érintett. Miskolcon 1960, Szegeden 1725, Pécsen 1534, Nyíregyházán 1040, Győrben 984 adóvégrehajtási eljárás volt folyamatban - közölte a feketelista.hu.