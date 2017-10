Egy rakás konyhai gép leszerepelt - mutatjuk a pocsék teszteredményeket

Tesztelték a páraelszívókat - gyenge eredmények születtek. A tesztgyőztes pedig félmillióba kerül.

Csernátony Csaba, 2017. október 1. vasárnap, 11:24

A konyhákban jól jöhet a páraelszívó, de nem mindegy, melyiket választjuk. Egy nemzetközi tesztben sok ismert márka - többek között a Miele, a Siemens, a Bosch, a Gorenje, az Ikea, az Electrolux, a Candy, a Whirlpool - 31 készülékét vizsgálták, és elég pocsékul szerepeltek.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) ismertette (fizetős tartalom) az eredményeket, amelyek szerint a győztes a méregdrága háztartási gépeiről ismert Miele páraelszívója lett: az összes szempont alapján - vagyis a zsír-, szag- és a páraelszívásra - közepesnél jobb pontot kapott és 75 százalékos értéket produkált.

A tesztgyőztes gép nagy hátránya viszont, hogy közel félmillió forintba kerül. A legolcsóbb - 20-50 ezer forintos - elszívók a lista végén vannak, de az ár nem feltétlenül irányadó, mert hozzájuk hasonló gyenge eredményt ért el olyan gép is, amely jóval drágábban kapható. Az azért jó hír, hogy az első hatban vannak olcsóbb, 60, illetve 120 ezer forintért kapható termékek is.

Ellenfelek: szag, pára és zsír

A tesztelt elszívók pont ott értek el gyenge eredményt, amire valók. A teszt során egy serpenyőt 170 Celsius-fokra melegítettek, ebbe desztillált víz és aromás metil-eti-keton keverékét csöpögtették 30 percig. Majd az aromakoncentrációt percenként mérték. A 0-tól 5-ig terjedő skálán 4-es vagy 5-ös pontot egyik készülék sem kapott, és mindössze 2 termék ért el közepesnél jobb teljesítményt. Ráadásul ezek a legdrágábbak közé tartoznak, áruk 350 ezer forinttól indul.

Azt is megnézték, hogy a párával hogyan bánnak el az elszívók: a főzőlap mind a négy főzési zónáján vizet forraltak, amíg a páratartalom elérte a teszthelyiségben a 90 százalékot. Ezt követően pedig megvizsgálták, hogy az elszívók mennyi idő alatt csökkenti le 30 százalékra a páratartalmat. Az eredmények alapján a páraelszívásnál is csak egy kicsit jobb a helyzet a szagelszíváshoz képest: 7 készülék kapott 3-ast vagy 4-est, a többi azonban még a közepes szintet sem érte el.

Miért kell fizetni a tesztért?

Fontos megjegyzés: a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. A TVE honlapján elérhető részletes (amibe beletartozik a konkrét termékek végeredménye) teszteredményekért pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelője és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditál laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, a Tudatos Vásárlók Egyesülete teszi magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon.