Egyből lelépő munkatársak miatt szenvednek a magyar cégek

A magyar cégeknél a frissen kiválasztott munkatársak negyede hamar elhagyja a céget, a pótlás milliókba kerül - derül ki a BDO Magyarország és a Blooment Alapítvány kutatásából.

Szász Péter, 2017. szeptember 7. csütörtök, 10:04

Nagyon magas a fluktuáció a magyar cégeknél, a frissen kiválasztott munkatársak 24 százaléka rövid időn belül távozik. Ebben beletartoznak azok, akik nem vállnak be és azok is, akik jobb állást találtak.

A megkérdezett cégek 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a kiválasztási folyamatra több mint egy millió forintot fordítottak ((hirdetés, interjúk, tesztek, adminisztráció). Ez azonban még korántsem a teljes költség, hiszen az új munkatársat be is kell tanítani: itt már a vállalkozások 35 százaléka számol be milliós nagyságrendű további közvetlen és közvetett költségről - írja a BDO.

Az egyre szélesebb foglalkoztatási területeken jelentkező munkaerőhiány alaposan megnehezítette a toborzással foglalkozó szakemberek dolgát. A felmérés eredménye szerint a vállalkozások 77 százalékának több mint 2 hónapra van szüksége egy megüresedett munkakör betöltésére: 64 százalék 2-3 hónapos, 12 százalék 3-6 hónapos, míg 5 százalék fél évnél is hosszabb átlagos időt jelölt meg a pótláshoz szükséges időként. (Mindenki kamionsofőr akar lenni?)

A válaszadók 38 százaléka szerint legalább 3-6 hónapra, további 9 százalékuk szerint több mint fél évre van szükség ahhoz, hogy a betanított munkatárs teljes hatékonysággal dolgozzon, és a betanítás többé ne igényelje más munkatársak extra hozzájárulását tapasztalatátadás, illetve helyettesítések formájában.