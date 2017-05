Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre bizakodóbbak a magyar munkavállalók

Minden szegmensben emelkedett a munkavállalói bizalom tavaly tavasz óta – derül ki a BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián legfrissebb közös munkaerő-piaci felméréséből. Az adatok alapján továbbra is a 30-50 év közöttiek, a fővárosban élők és a diplomások jelentik a legbizakodóbb társadalmi csoportokat, emellett továbbra is stabilan növekszik az átlag magyar álláskereső saját munkahelye iránti bizalma.

A tavalyi év azonos időszakához képest 7 ponttal nőtt, ezzel 67 pontos értéket vett fel 2017 áprilisában a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe, így a 2014 novemberében bevezetett mutatószám most a legmagasabb.

A mérőszám azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi foglalkoztatójuk hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra. Emellett azt is figyelembe veszi, hogy az alkalmazottak milyen lépéseket tennének munkahelyük megtartása érdekében, amennyiben az veszélybe kerülne, továbbá megmutatja azt is, hogy a munkavállalók saját megítélésük szerint milyen könnyen találnának új állást.

Iskolai végzettséget tekintve továbbra is a diplomások alkotják a legbizakodóbb csoportot 73 ponttal, utánuk 66-65 ponttal következnek a legalább érettségivel, illetve szakmunkás végzettséggel rendelkező munkavállalók. A legfeljebb 8 osztállyal rendelkezők ugyan 60 ponttal zárják a sort, de körükben tavaly óta így is meredek, 20 pontos a növekedés.

Minden korcsoportban enyhe javulás tapasztalható: 71-70 pontot regisztráltak a 30-39, illetve a 40-49-es éves korosztályokban, amely 7-7 pontos emelkedést jelent. Őket követik 65 ponttal a 18-29 évesek, szintén 7 pontos emelkedéssel.

Ami a karrier jövőképet illeti, a férfiak és nők egyaránt 74-74 százaléka érzi úgy, hogy több mint 5 évig megmarad a munkahelye. A diplomások körében ez az arány egyébként 86 százalék. Továbbá azt is érdemes megemlíteni, hogy miközben a huszonéves generáció érzi a legkisebb arányban biztosnak a munkahelyét több mint 5 éves távlatban (62 százalék), 35 százalékuk úgy véli, ha arra kerülne a sor, akkor könnyen találna magának új munkát.

Azok közül a munkavállalók közül, akik ennél rövidebb időre látják biztosnak a munkahelyüket, minden harmadik (33 százalék) úgy véli, az őt alkalmazó cég 3 éven belül ki fog vonulni az országból, míg 29 százalékuk úgy érzékeli, hogy a cégben nincs elég megrendelés és munka. A megkérdezettek 34 százaléka a saját pozícióját érzi fenyegetve 3 éven belül oly módon, hogy a céget, illetve a szervezetet átalakítják. Ugyancsak egyharmaduk attól fél, hogy egy várható leépítés során fognak megválni tőle.

