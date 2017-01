Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre rosszabb a helyzet Magyarországon - 17 településre adtak ki riasztást

Az ország nagy részén tovább nőtt a légszennyezettség, a magas szálló por tartalom miatt vasárnap már tizenhét település levegőjét minősítette veszélyesnek az Országos Közegészségügyi Központ (OKK).

Az OKK térképén vasárnap Budapest, Tököl, Dorog, Vác, Esztergom, Győr, Sopron, Szeged, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár, Miskolc, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Eger és Salgótarján szerepelt a veszélyes levegőminőséget jelző piros színnel. Emellett Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Várpalota, Pécs levegőjét egészségtelennek minősítették.

A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.

A hétvégén több helyen - a fővárosban, Miskolcon és Salgótarjánban - is elrendelték a szmogriadó valamely fokozatát.

Az ÁNTSZ arra figyelmeztet, hogy a levegő magas szálló por tartalma miatt az arra érzékenyeknél légzőszervi tünetek jelentkezhetnek (köhögés, nehezebb légzés), panaszaik súlyosbodhatnak.

A meteorológiai szolgálat továbbra is arra figyelmeztet, hogy a hideg mellett többfelé lehet köd, amely tartósan is megmaradhat. Emellett az ország nagy részén szél sem várható, amely tisztíthatná a levegőt. Hétfőn is csak a Dunántúlon élénkülhet meg a légmozgás. Kedden lehetnek többfelé élénk, a Dunántúl északi felén erős széllökések.