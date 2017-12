Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Együttműködik a budapesti és a londoni iparkamara

Együttműködési megállapodást írt alá Krisán László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Colin Stanbridge, a Londoni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kereskedelem-fejlesztés, a gazdasági együttműködés és az üzleti kapcsolatok erősítéséről csütörtökön Budapesten.

A kamara idén már két, a külkapcsolatai szempontjából meghatározó megállapodást írt alá. Tagja lett egyetlen kelet-európai szervezetként a 15 legnagyobb európai városi kamarát tömörítő Alliance of European Metropolitan Chambers of Commerce and Industry szervezetnek Athén, Barcelona, Berlin, Brüsszel, Dublin, Frankfurt, Isztambul, Manchester, Madrid, Marseille, Párizs és Torinó mellett - mondta az aláírás után a BKIK elnöke az MTI-nek.

A BKIK a londoni megállapodással is a budapesti vállalkozások forráshoz, illetve piachoz jutását, a szakképzést, valamint a szabályozói környezet egyszerűsítését, a bürokrácia csökkentését segíti elő. (Felfokozott a hangulat a budapesti kamaránál.)