Ekkora karácsonyi ajándékot kaptak a minisztériumok dolgozói

Idén több minisztériumban is megajándékozták a dolgozókat és a vezetőket. A legtöbbet Pintér Sándor belügyminiszter ajándékozta az alkalmazottaknak, míg Lázár János kancellária- és Szijjártó Péter külügyminiszterek nem osztottak pulykapénzt - írja a Magyar Nemzet.

Bár korábban Orbán Viktor miniszterelnök tiltotta, hogy az állami vezetők jutalmat vegyenek fel, Trócsányi László igazságügyi miniszter döntése szerint a tárcánál minden dolgozó - így a miniszter és a négy államtitkár is - 200 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt, valamint járulékokkal 12 100 forint értékű ajándékot kapott év végén. A 150 dolgozó megajándékozása összesen 150 millió forintba került.

A lap szerint a legtöbb pénzt a Belügyminisztériumban osztották el: az 1280 dolgozó év végi juttatására csaknem 524 millió forintot költöttek járulékokkal együtt, ami azt jelenti, hogy egy főre átlagosan 408 ezer forint jutott. A Honvédelmi Minisztériumnál a 661 dolgozó kap külön juttatást, idén 45 ezer forint értékű étkezési Erzsébet-utalványt kapnak. A nemzetgazdasági tárcánál az alkalmazottak 150 ezer forint rekreációs programra felhasználható ajándékot kaptak.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban két jogcímen is osztogatták az év végi pluszjuttatásokat: egyrészről a dolgozók a "kulturált munkahelyi megjelenés biztosítása" érdekében hetvenezer forintos ruhapénzt, valamint 130 ezer forintnyi ajándék Erzsébet-utalványt kaptak. A Balog Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériumánál is volt osztogatás: tízezer forintnyi Erzsébet-utalványban fizetett pulykapénzt kapott a 2182 fős állomány, 2045-en pedig egyszeri százezer forintos jutalmat is adtak. Összesen tehát 226 millió forint ment el erre a célra. Kérdéseinket elküldtük a Földművelésügyi Minisztériumnak is, ám nem válaszoltak.

Más minisztériumok dolgozói csak irigyelhetik ezt a bőséges karácsonyi ajándékot, hiszen a Lázár János vezette Miniszterelnökség, a Szijjártó Péter irányította Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy a Rogán Antal alá tartozó Miniszterelnöki Kabinetiroda alkalmazottai egy forintot sem kaptak. Nem vesz fel jutalmat Orbán Viktor sem - írja a lap.

Az Erzsébet-utalvány a karácsonyi időszak slágerterméke az állami szektorban: összesen 30 milliárd forintot költenek a nyugdíjasoknak szánt 10 ezer forint értékű étkezési utalványokra. Az árban benne van a 2,7 millió érintett utalványának összege, valamint az eljuttatás és a gyártás költsége is.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka