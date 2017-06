Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elbocsátások is jöhetnek a nyugdíjasok miatt - meglepő adatok

Már kihirdették a nyugdíjas szövetkezetekről szóló jogszabályt, így elvben nincs akadálya, hogy július elsejétől már működjön ez a foglalkoztatási forma. Az idősebbek közül sokan (ma még) elzárkóznak attól, hogy ilyenbe belépjenek, de – mint az Azénpénzem.hu kiszámolta – a feltételek elég meggyőzőek.

Kihirdették a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásáról szóló törvényt, amely július elsején lép hatályba. Elvben tehát nincs akadálya, hogy akár néhány nap múlva alakuljanak ilyen szövetkezetek - értékelnek a portálon.

A szövetkezetek alapításáról és egyéb részletekről a Polgári törvénykönyv rendelkezik. A jogszabály szerint a szövetkezet létesítő okirata az alapszabály, amelynek elfogadásához legalább hét személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Vagyis: akár 7 nyugdíjas is alapíthat ilyent. Ám legalább 10 tag lehet a célszerű, mert így egy fő lehet nem nyugdíjas is, hogy teljes állásban foglalkozzon például a munka szervezésével, a könyvelési és egyéb feladatokkal.

Variációk a nettó keresetre

A nyugdíjas szövetkezetek - állapította meg a Policy Agenda - egyes területeken enyhíthetik a munkaerőhiányt, de egyúttal bérlenyomó hatásuk is lesz. A munkáltatónak kifejezetten érdeke lesz keresni ezeket a szövetkezeteket, ha azok garantálni tudják a biztos munkaerőt. A normál foglalkoztatottak számára viszont mindez kedvezőtlen bérhelyzetet vagy akár elbocsátást is jelenthet. A számok mindenesetre (lásd a táblázatot) meggyőzőek. A nyugdíjasok is sokkal jobban tudnak majd keresni szövetkezeti formában, mint úgy, hogy önállóan vállalnak munkát.

A 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére csak az a nyugdíjas köteles, akinek a nyugdíjfolyósítása szünetel. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai után (szemben a sima nyugdíjasokkal) nem sújtja a cégeket a szakképzési hozzájárulás. Mindezt az Azénpénzem.hu figyelembe vette a táblázatban, ám hangsúlyozzák, hogy a szochó kedvezményt tapasztalataink szerint sok cégnél nem veszik figyelembe.

A garantált bérminimum terhei és a nettó kifizetés (forint) Kézhez kap Munkáltató fizet összesen 2017. 2018. 2017. 2018. Munkavállaló 107 231 120 099 199 144 219 429 Önállóan munkát vállaló nyugdíjas* 114 488 128 226 188 144** 206 720** Nyugdíjas szövetkezet tagja 137 063 153 510 161 250 180 600

Forrás: Azénpénzem.hu számítás

* nyugdíj mellett csak a versenyszférában lehetséges

** a bruttó 100 ezer forintig érvényesíthető szociális hozzájárulási kedvezménnyel