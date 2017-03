Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elege lett a magyar fogorvosoknak - megtagadhatják a munkát

A jelenlegi praxisra jutó összeg dupláját követelik az alapellátásban dolgozó fogorvosok az egészségügyi kormányzattól. Ha nem kapják meg, akkor "lassító sztrájkba” kezdenek és csak a sürgős eseteket látják el – tudta meg a Népszava.

A lapnak nyilatkozó Nagy Ákos keszthelyi fogorvos szerint az utóbbi 15 évben 17 milliárd forinttal kaptak kevesebbet munkájukért, mint a háziorvosok. Ezt többször is szóvá tették az egészségügyi kormányzatnak, szóban kaptak is biztatást, de a finanszírozást soha nem rendezték. Ezért kezdtek aláírásgyűjtésbe, és már hétszázan, azaz az alapellátásban dolgozók negyede írta alá: ha szükséges, ők hajlandók akár tiltakozó akcióban is részt venni. Ha összegyűlik még háromszáz aláírás, lépnek és megszervezik az országos munkalassítást.

Csaknem 300 betöltetlen fogorvosi körzet van, ez arányait tekintve annyi, mintha 600 háziorvosi praxis nem működne. Az üres körzetekbe nem is egyszerű orvost találni, a frissen végzettek alig tíz százaléka tervezi, hogy közfinanszírozott körzetbe vállal munkát.

A Bokros-csomag idején, amikor a kormányzat csak a gyermekellátást és néhány időskori kezelést hagyott meg, tízmillió fogat veszített el a lakosság, a mostani összeomlásnak ennél nagyobb kárai lehetnek - mondja a keszthelyi fogorvos.

Nagy Ákos szerint most a kormányzat egy-egy állampolgár fogászati ellátására évente 2800 forintot biztosít, és csak annyit szeretnének, hogy ezt az összeget 1700 forinttal kiegészítsék ki.