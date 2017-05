Elégedetlenek a béremeléssel az egészségügyi szakszervezetek

A védőnők bérpótlékot kapnak, a mentők pedig béremelést - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Eközben az egészségügyi szakdolgozók kamarája és az ápolási egyesület sem elégedett a tervezett béremeléssel.

Papp Zsolt, 2017. május 12. péntek, 08:25

Bérpótlékot kapnak a védőnők - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető Lázár János. Most a kormány úgy döntött, hogy 33 ezer forint védőnői kiegészítő pótlékot vezet be az idén novembertől és ez 2018-ban is rendelkezésre fog állni - írja az Inforadio.hu.

A tárcavezető a mentők béremelésére is kitért:A garantált bérminimum-emelés 2017. január 1-jével érintette a mentősök egy részét. 3050 főt érintett a garantált bérminimum-emelés és érint 2018-ban is, 2018. január 1-jétől pedig az új életpálya jegyében 10 százalékkal fog emelkedni az eddigiekben elsoroltak fölött, tehát a garantált bérminimum-emelés fölött 10 százalékkal fog emelkedni a mentő-dolgozók bére az új életpálya-modell lépésének első állomásaként.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, viszont úgy vélte, hogy a mentődolgozók béremelési modelljét az egész ágazatra ki kellene terjeszteni, mert ma ugyanannyit keres egy érettségi nélküli egészségügyi szakdolgozó, mint egy érettségizett OKJ-s végzettségű kollégája. A bérfelzárkóztatás-folyamat emeléseként kialkudott összegek elérték a minimálbér összegeknek a határait, éppen ezért jelen pillanatban számos foglalkoztatási körben ugyanazok a bérek, mint más ágazatokban megfigyelhető garantált bérminimumok, tehát ezt 161 ezer forint - mondta Balog Zoltán.

A Magyar Ápolási Egyesület elnöke szintén nem volt elégedett a tervezett ápolói béremeléssel. A minimálbérhez kell viszonyítani az ápolói béreket és a minimálbér emelkedésével az ápolói béreknek minden évben emelkedni kell. Egy kezdő ápoló fizetése a magyar átlagbért érje el - mondta Bugarszki Miklós. A kormány tájékoztatása szerint százszázalékos béremelés valósul meg az ápolók körében 2012 és 2019 között, ez azonban Bugarszki Miklós szerint legfeljebb lelassíthatja, meg nem fordíthatja az ápolók elvándorlását.

