Életre kelhet Nagy Testvér Magyarországon

A nemzetbiztonsági bizottságban is napirendre kerülhet az a törvénytervezet, amely lehetővé tenné, hogy egy, a belügyi szervek titkos adatgyűjtésre alkalmas "megfigyelőrendszerhez" jussanak – írja az Index.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 8. kedd, 13:33

Egy központi tárhelyszolgáltatót hozna létre a kormány, ahova az összes olyan kép-és hangfelvétel felkerülne, amiket a különféle szervek készítenek, legyen szó a közútkezelőről, rendőrségről, közterület-felügyelőről. Ezekhez az adatokhoz a rendőrségnek, a belső elhárításnak és a terrorelhárítóknak közvetlen hozzáférése lenne, azaz folyamatosan megfigyelhetnék azokat. Azt, hogy pontosan hol és ki tárolná ezeket az adatokat, egyelőre nem tudni. A tervezet a kormányra bízná a tárhelyszolgáltató kijelölését - olvasható az Indexen.

A tervezet Péterfalvi Attilánál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökénél is kiverte a biztosítékot: azt állítja, hogy ha ebben a formában elfogadnák, akkor egy olyan eszköz lesz az állam birtokában, amivel akár vissza is élhet. Nem biztos, hogy vissza is fog vele élni, de a lehetősége meglesz arra, hogy büntetlenül visszaéljen vele. (Arcfelismerő rendszert vezetnek be a bécsi repülőtéren decembertől.)

Jelenleg ugyan nincs ilyen központi tárhely, de a belügyi szervek - ha akarnak - most is hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, csak meg kell keresniük a felvétel készítőit és meg is kell indokolniuk, miért akarják megszerezni az adatokat.

