Éleződik: Soros ismét üzent Orbánnak

A magyar származású milliárdos három részes videókampányt tett közzé, hogy reagáljon az őt ért támadásokra, a legújabb nemzeti konzultációra. Soros a felvételeken azt mondja: elvi ellentét van közte és Orbán között, szerinte a magyar miniszterelnök sokat változott az elmúlt években.

Három videóüzenetet tett közzé csütörtökön Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványok Youtube-oldalán: az elsőben gyerekkoráról, a másodikban az alapítványairól, a harmadikban az aktuális magyarországi helyzetről beszél - szúrta ki a 24.hu.

A felvételeket még csütörtökön tette közzé, tehát nem tudott reagálni bennük Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújára, amelyben azt állította: "a Soros-hálózat pártszerűen működik, el akarja mozdítani és meg akarja gyengíteni azokat a kormányokat, amelyek a muszlimok betelepítésével szemben fellépnek."

Ehelyett az első videóban arról beszél, hogy boldognak tartja gyerekkorát, noha megélte az 1944-es nyilasterrort és német megszállást. De ekkor apja sokakon segített, tanította őt is. Emiatt döntötte el, hogy ha sok pénze lesz, akkor segít majd az embereken. Azt is elmondta, hogy az 1970-es években tért először vissza Magyarországra és meglepte, hogy sok dolog olyan volt, mint amikor elmenekült. A változások kapcsán kitért arra, hogy most sok rossz változás is van. Példaként Orbán Viktor budai Várba, pontosabban a miniszterelnöki rezidencia Karmelita kolostorba költöztetését említette.

A következő videóban az alapítványai működéséről mesél, a kommunista időkről és a közelmúltról is szót ejt. Meglepő módon azt állítja, hogy 1984-ben is jobb viszonyok voltak, mint most, amikor Aczél György megengedte, hogy felállítsák a Soros-alapítványt. Az ő közreműködésével például fénymásolt szamizdatok terjedhettek, amelyek gyengítették a kádárista rezsimet.

A harmadikban beszél Orbán Viktorról is, akinek ösztöndíjat adott, hogy Oxfordban tanulhasson. A magyar származású milliárdos úgy emlékszik, hogy a magyar politikus segítette a demokratikus átalakulást, de ő alakította át a demokráciát egy "demokrataellenes rendszerré", maffiarendszert teremtett. Az általa alapított, és a kormányoldal által idén megtámadott Közép-európai Egyetemről (CEU) elmondta, hogy sikertörténetnek tartja. Lehet, hogy száműzetésbe vonulhat Budapestről, de akkor is működni fog, mindenképpen túléli a mostani kurzust.