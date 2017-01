Elfagyott a vízórája? Mutatjuk, mit ne csináljon semmiképpen

Még most sem késő gondoskodni a vízmérők fagy elleni védelméről - figyelmeztet a Fővárosi Vízművek. Közleményük szerint a fővárosban a rendkívüli hidegben egy nap alatt közel 100 mérő fagyott el és több száz köbméter víz folyt el. A szolgáltató megerősített rendkívüli ügyeletben igyekszik cserélni az elfagyott mérőket.

Ha a lakásban nem, vagy csak alig folyik a víz a csapból, ellenőrizzük, hogy ezt nem a mérőszerkezet elfagyása okozza-e. A szilánkokra tört üveg az óralapon, az eldeformálódott számlálószerkezet, esetleg a csöpögő víz szinte biztosan a rendkívüli hidegben tönkre ment vízmérőre utal - írja közleményében a Vízművek.

A belső hálózat és a vízmérők fagy elleni védelemről az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia, mint ahogy a fagy elleni elmulasztott védelemből eredő meghibásodáskor a mérő cseréjének költségét és az elfolyt víz díját is az ingatlantulajdonosnak kell viselnie!

Még most sem késő megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi vízfelhasználásának.

Mit kell tennünk?

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, illetve a rendkívüli hidegben alulról gondoskodjunk a hőszigeteléséről is. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatető aljára rögzíteni. Az esetek döntő hányadában ez megfelelő védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérőt is leszigetelheti. Erre akár egy papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, amely benn tartja a talajból felfelé áramló kevés hőt.

Ha már megtörtént a baj, fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket ne próbáljuk nyílt lánggal felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Forduljunk szakemberhez

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén a vízóra elfagyása esetén munkatársaink a Vízvonal 06-40 247 247-es telefonszámán vagy a 465 2400 központi telefonszámon fogadják bejelentésüket.

