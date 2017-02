Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elindult az újabb pályázat, ezúttal 2023 a cél

Debrecenben csütörtökön ünnepélyes keretek között hivatalosan is elindították az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 cím elnyerésére irányuló pályázati folyamatot.

Papp László polgármester elmondta: a pályázat indításának bejelentését megelőzően a debreceni önkormányzat valamennyi pártjának és szerveződésének a képviselője közös nyilatkozatot írt alá a MODEM-ben, amelyben elkötelezték magukat, hogy politikai, ideológiai meggyőződésüktől függetlenül támogatják a pályázatot.

A polgármester - utalva egy tavaly őszi helyi reprezentatív felmérésre, amely szerint a megkérdezettek 94 százaléka támogatja a cím megpályázását - kijelentette: "Debrecennek áll a zászló, hiszek benne, hogy 2023-ban Debrecen Európa kulturális fővárosa lesz". A bejelentés napjául nem véletlenül választották február 23-át: 02.23. kis átrendezéssel 2023, a magyarországi EKF éve.

Papp László abban az intézményben jelentette be az indulást, amely zászlóshajója lesz a debreceni pályázatnak: a MODEM Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ megépítését ugyanis legutóbbi EKF-pályázatában vállalta a város.

2010-ben ugyan Pécs nyerte el a címet, de Debrecen így is teljesítette akkori vállalásait: a MODEM mellett többek között megépült a Kölcsey Központ és megújult a Nagyerdei Szabadtéri Színpad is - mondta a polgármester hozzátéve: a fejlődés nem áll meg, 2023-ra több mint 6 milliárd forintos kormányzati támogatással kívül-belül megújul a Csokonai Színház, befejezik a Latinovits Színház belső kialakítását, és egy komolyzenei koncertterem is felépülhet.

Debrecen vonzza a kultúrát, és készen áll arra, hogy Európa Kulturális Fővárosa legyen 2023-ban - hangsúlyozta Papp László, megjegyezve: elkötelezettek arra, hogy szorosan együttműködve a térség településeivel Debrecen 2023-ban egy kulturális háló centrumában legyen. A bejelentés után Gulyás Gábor, a program főtanácsadója bemutatta a pályázat logóját, amelyet a zsűri 98 pályázó több mint 100 alkotása közül választott ki.

A MODEM-ben csütörtökön felállítottak egy "időgépet" is, amelyben egy kamera segítségével bárki üzenhet a 2023-as Debrecennek. Az időgépet a jövőben több helyen, például kulturális események helyszínén állítják majd fel, hogy minél többen el tudják küldeni üzeneteiket. A legjobbakból kisfilm is készül.