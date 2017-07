Elképesztő állapotokat találtak a budapesti bulinegyedben

A főváros VI. és VII. kerületeinek vendéglátó- és szórakozóhelyein razziázott a hatóság, az eredmény önmagáért beszél: 43 egységet ellenőriztek, 169 alkoholos termék tételt zároltak és 47 hatósági eljárás indult. 1 vendéglátóhely esetében a teljes körű működést, míg további 6 üzletben az ételkészítő tevékenységet függesztették fel azonnali hatállyal. Ezen kívül 20 alkoholos termék mintát vizsgáltak, amelyekből 3 terméknél találtak analitikai problémát a szakemberek.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 19. szerda, 09:38

A május 30-tól június 4-ig tartó közös akciósorozatban a fővárosi "bulinegyed" üzleteit vették górcső alá a NAV és a Nébih felügyelői. A helyszíni ellenőrzések során tapasztalt jogsértések miatt a Nébih összesen 47 hatósági eljárást indított a vendéglátó- és szórakozóhelyekkel, az ital kereskedőkkel és előállítókkal szemben.

Az akció során 169 alkoholos ital tételt zároltak a felügyelők, melyek közül 11 termék nem tartalmazott egyedi tételazonosítót, míg 158 tétel esetében a palackon feltüntetett azonosítót nem lehetett összeegyeztetni a termékkísérő dokumentumokkal. 235 gyorsmérésből 17 esetben tapasztaltak jelentős eltérést a szeszes italok palackján jelzett, illetve azok valós alkoholtartalma között. 3 szeszesital tétel az előzetes címkebírálaton bukott el, további 2 tétel sört pedig annak lejárt minőség-megőrzési ideje miatt vontak ki a forgalomból. Az ellenőrzések során több esetben jelöletlenül vagy más italkategóriával jelölt palackban tárolt, bontott alkoholos italt foglaltak le a helyszíneken. (Újra kinyitott az azonnali hatállyal bezáratott Nagyi palacsintázója.)

De nemcsak az italokkal, az élelmiszerekkel sem volt minden rendben, az ebből a szempontból ellenőrzött 8 létesítményből 6 esetében azonnali hatállyal felfüggesztették az ételkészítő tevékenységet. A dolgozók szinte sehol nem rendelkeztek érvényes egészségügyi könyvvel, az előkészítést igénylő nyersanyagok feldolgozása szűkös, zsúfolt és higiéniai szempontból erősen kifogásolható körülmények között történt.

Egy vendéglátóhely teljes körű működését - kirívó higiéniai hiányosságok és élelmiszer-biztonságot veszélyeztető okok miatt - azonnali hatállyal felfüggesztették az ellenőrök. Az egységben az egyes helyiségeket nem rendeltetésszerűen használták, a penészes hűtőszekrényben bontott italok sorakoztak, valamint egymás mellett tárolták az élelmiszereket a fagyálló folyadékkal és más bontott vegyszerekkel.

A Nébih laboratórium szakemberei 20 alkoholos italt is vizsgáltak, amelyek közül háromnál találtak analitikai problémát. A 20 termék kapcsán 3 esetben - nyomon követési, illetve jelölési hiba miatt - figyelmeztetést, míg 5 esetben bírságot szabnak ki szankcióként az ellenőrök. Azért van jó hír is: a közlemény szerint az ellenőrzések során a vendéglátó egységek üzemeltetői a hatóságokkal együttműködve törekedtek a hibák kijavítására, azonnali megszüntetésére. A Nébih azt is közölte, hogy az ellenőrzések tapasztalatai alapján egy, a termékkísérő dokumentumok helyes kiállítását segítő tájékoztató anyag összeállítását tervezi.

Amennyiben kíváncsi arra, hogy mely vendéglátó-egységek buktak meg, úgy kattintson!

A bevétellel is csalnak

Mintegy 35 ezerrel több nyugtát és 62 millió forinttal több bevételt regisztráltak az online pénztárgépekben, mint a korábbi, hasonló időszakokban, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Budapest VI. és VII. kerületében lévő bulinegyedben az adótraffipax rendszerében előre bejelentett hatnapos ellenőrzéssorozatot tartott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (Nébih) és a rendőrséggel közösen - közölte a hivatal szerdán az MTI-vel.

Az ellenőrzött vendéglátóhelyek mindegyikénél találtak élelmiszerbiztonsági hiányosságokat, minden másodiknál jövedéki visszaélések derültek ki, a pénzügyőrök 300 liter zárjegy nélküli vagy az előírt alkoholfoktól lényegesen eltérő italt lefoglaltak. Emellett mintegy ötmillió forint végrehajtható tartozást is beszedtek a NAV munkatársai.

Volt olyan vállalkozás, amely a rendes heti forgalmának négyszeresét jelentette be az akció hetére, majd az ellenőrzések után a forgalma visszaállt a korábbi szintre. Olyan egység is akadt, amely éppen az akció hetében zárt be "technikai okok miatt", azonban előtte és utána zavartalanul működött. Ezek a vállalkozások a NAV visszatérő ellenőrzéseire számíthatnak - jegyezték meg.

Az érintett gazdálkodók összesen tízmillió forintos nagyságrendű bírságra számíthatnak.