Elkerülték a BÉT-tet a nagy hullámok

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 214,68 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel, 32 782,26 ponton zárt kedden, a szakértő szerint a brit miniszterelnök beszédének nem volt hatása a magyar piacra.

A részvénypiac forgalma 6,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. Varjú Péter, az Erste Befektetési Zrt. igazgatója az M1 aktuális csatornán kifejtette: kedden a nemzetközi hangulatnak megfelelően lefelé indultak az árfolyamok a BÉT-en. Bár délután megjött a fordulat, a BUX végig esett, és 0,65 százalékos csökkenéssel zárt.

A magyar blue chipek hasonló mértékű esést mutattak, kivéve a Magyar Telekomot, amelynek ára jobban csökkent.

A Richter ára a kedden bejelentett jó hír ellenére csökkent, és visszacsúszott 6300 forint alá. Az Allergan, illetve a Richter gyógyszergyártó reggel azt közölte, eredményes volt a méhmióma elleni hatóanyag újabb amerikai vizsgálata.

Theresa May brit miniszterelnök beszédének jelentős hatása volt a nemzetközi, különösen a német piacon. Az utóbbi a beszédig esett, majd pluszban tudott zárni.

A magyar börzén azonban nem érződött a hatása. Az igazgató szerint a devizapiacon is észre lehetett venni a fordulatot, a font jelentősen - a forinttal szemben több mint 6 forinttal - erősödött. Theresa May szerint az Egyesült Királyság nem maradhat az Európai Unió egységes belső piacának tagja, miután kilépett az EU-ból. Kijelentette azonban azt is, hogy London "a lehető legnagyobb mértékű hozzáférést" kívánja elérni az uniós belső piachoz a brit EU-tagság megszűnése után. A brit parlamenté lesz a végső döntés a brit kormány és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások eredményeként megszülető majdani megállapodásról.

A Mol árfolyama 120 forinttal, 0,57 százalékkal, 20 880 forintra csökkent, 922,1 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 59 forinttal, 0,67 százalékkal, 8799 forintra esett, forgalmuk 2,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 5 forinttal, 0,98 százalékkal, 504 forintra gyengült, forgalma 546,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 38 forinttal, 0,60 százalékkal, 6280 forintra csökkent, forgalmuk 1,8 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1956,89 ponton zárt kedden, ez 10,08 pontos, 0,51 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.