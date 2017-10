Elmarad a magyar csoda? Kilengett a mutató

A legfrissebb LeadING HUBE indikátorok alapján a magyar GDP-növekedés talán mégsem volt annyira erős a harmadik negyedévben, mint korábban sokan gondolták.

Domokos László, 2017. október 9. hétfő, 12:31

Meglehetősen nehézkes a magyar gazdaság harmadik negyedévben várható teljesítményét értékelni az eddig beérkezett és vegyes képet mutató indikátorok alapján - adta hírül a modell "gazdája", Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető makroelemzője. (A KSH november 14-én publikálja első becslését a GDP idei harmadik negyedévi alakulásáról - az első negyedévi dinamika 3,8, a második pedig 3,5 százalék volt.)

A júliusra vonatkozó gazdasági adatokat nézve nehéz egységes képet alkotni, hiszen míg az ipar messze a várakozások alatt teljesített (vélhetően a tervezett nyári leállások miatt), addig például a kiskereskedelem - úgy tűnik, hogy - végre magára talált. Ez végre a második negyedévben a fogyasztási adatokban is megjelent. Az építőiparra is hatással lehetett a nyár, hiszen a termelés volumene havi alapon gyakorlatilag nem változott. Az értékelést tovább árnyalja, hogy a bizalmi indikátorok is meglehetősen ellentmondó eredményeket hoztak.

A LeadING HUBE mutatók összességében inkább a negatív adatokra reagáltak, így a hó/hó alapú mutató tovább csökkent, elérve ezzel húszhavi mélypontját, és meglehetősen közel került a nullás küszöbhöz. Az év/év index is tovább zsugorodott, az idei év legalacsonyabb értékét hozva. A trendek alapján tehát lenne ok az aggodalomra. Ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni ezeket az adatokat, amíg nincs elég hosszú idősor az új nyári szabadságolási periódussal összefüggő statisztikai kiigazításra - fogalmazott az elemző.

A hó/hó LeadING Robust június óta hónapról hónapra veszít értékéből és ez a trend most is folytatódott. A helyzetértékelést nehezíti azonban, hogy az év/év indikátor közel kétéves csúcsa közelében maradt, vagyis a gazdaság továbbra is egyértelműen növekedési pályán van. Ha csak a LeadING mutatókra támaszkodnánk, azt mondanánk, hogy gyengébb lesz a harmadik negyedév, mint eddig vártuk - véli Virovácz, aki azonban továbbra is kitartunk amellett, hogy a harmadik negyedévben 3,7 százalékra gyorsulhatott a GDP-növekedés.

