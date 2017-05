Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elrontotta a kormány a Munka törvénykönyve módosításait - mi lesz most?

Átfogó egyeztetés kezdődik a jövő héten a 2012-ben hatályba lépett Munka törvénykönyvének (Mt.) módosítási javaslatairól - számolt be a Magyar Idők.

Az Mt. átfogó módosításáról kezdődnek tárgyalások a jövő héten a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal szakértői között annak érdekében, hogy a 2012 óta hatályban lévő kódex pontosításra szoruló paragrafusait, valamint az egyéb javaslatokat az Országgyűlés egyszerre tárgyalhassa - értesült a lap.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága április 25-én vonta vissza az Mt. módosítására irányuló javaslatot, amely - többek között - a munkaidőkeret egy éves maximális időtartamának három évre való kitágítását tette volna lehetővé.

A szakszervezetek most javasolják a munkabérre vonatkozó munkaadói kötelezettségek pontosítását. Eszerint a korábbi gyakorlattal ellentétben a foglalkoztató a legkisebb munkabér meghatározásánál már nem hivatkozhatna az aktuális munkaerőpiaci helyzetre, helyette figyelembe kellene vennie a dolgozók és családjuk szükségletét, az ország általános bérszínvonalát, a létfenntartási költségeket, a társadalombiztosítási juttatásokat, valamint az egyes társadalmi csoportok helyzetét.

A törvénykönyvbe beemelnék a megszakítás nélküli műszakban dolgozóknál a műszakpótlékon felüli kötelező, 10 százalékos bérpótlékot. A javaslatcsomag tartalmazza a 100 százalékos, minden érintett munkavállalóra nézve kötelező vasárnapi bérpótlékot is.

A pihenőidő szabályozását is megreformálnák az érdekképviseletek: a munka törvénykönyvébe beépítenék többek között azt, hogy a munkáltató havi két pihenőnapot kötelezően vasárnapra osszon be.

Az érdekképviseletek a felmondás bizonyos eseteire is korlátozásokat emelnének be a törvénykönyvbe. A javaslatok szerint a kisgyermekes dolgozóknak - a gyermek ötéves koráig - csak korlátozott szabályozás mentén lehetne megszüntetni munkaviszonyát. Egyolda­lúan visszavonhatja továbbá a felmondást a munkaadó, amennyiben az azt követő 15 napon belül az édesanya igazolja várandósságát. Köteleznék továbbá a munkaadót arra is, hogy csoportos létszámleépítést követően a megüresedő álláshelyeket elsősorban azokkal töltsék fel, akiknek a vállalkozás működésével összefüggő okok miatt 12 hónapon belül mondtak fel - írta a Magyar Idők.

