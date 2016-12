Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elsőfokra mérsékelték a riasztást

Az ónos eső veszélye miatt korábban több Pest megyei járásra kiadott riasztást mérsékelték, de továbbra is országszerte elsőfokú riasztások vannak érvényben.

Van 10 millió forintja? Fektesse Aegon abszolút hozamú befektetési alapokba és 1% bónusz hozamot adunk megtakarításaira! A részletekért kattintson!

Az ónos eső veszélye miatt korábban több Pest megyei járásra kiadott riasztást mérsékelték, de továbbra is országszerte elsőfokú riasztások vannak érvényben.Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtti veszélyjelzésében azt írta: éjfélig, hétfő kora hajnalig szórványosan várható eső, zápor, csak a keleti, északkeleti területeken fordulhat elő havazás.

Napközben nagyobb eséllyel délnyugaton - ahol továbbra is fagypont körül alakul a hőmérséklet - majd az esti óráktól az északkeleti megyékben (elsősorban Borsod, Szabolcs megye) is várható további ónos eső. A vasárnap éjfélig szóló veszélyjelzés szerint az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ónos eső veszélye miatt. Az előrejelzés szerint hétfőn már rövidebb időre a nap is kisüthet. Napközben már nem valószínű csapadék.