Elszámolási vita - Rogán szomszédja kiesett a pikszisből

Papp Zsolt, 2017. május 26. péntek, 08:02

Ajánlom

"Eddig egyetlen versenyben sem a lakcímkártyámat kellett indítanom, hanem az ötleteinket és azokat a megoldásokat, amelyek megkülönböztetnek bennünket másoktól" - így hárította el a kritikákat az állami kommunikációs tendereket sorra nyerő Csetényi Csaba, amikor a Magyar Idők arról kérdezte: attól sikeres-e, mert egy társasházban lakik a közbeszerzéseket kiíró Nemzeti Kommunikációs Hivatalt (NKOH) felügyelő Rogán Antal miniszterrel. Bár a szakma ezt sokáig nem hitte el neki - a médiában állandó címkéje lett a "Rogán Antal szomszédja" -, most úgy fest, lakcímkártyája önmagában tényleg nem garantálja a sikert - írja a Magyar Nemzet.

Több forrásból is megerősített információink szerint hirtelen naggyá nőtt cége, a Network 360 Reklámügynökség a jövőben nem számíthat túl sok állami megrendelésre, Csetényi kiesett a pikszisből. Pedig nem akárkiről van szó: cégei kulcsszerepet játszottak az elmúlt években az állami reklámpénzek segítségével épített fideszes médiabirodalom finanszírozásában, 2015-2016-ban a Network volt a kormány első számú ügynöksége.

Többek között ők vitték a "kényszer-betelepítés ellen" kezdeményezett népszavazás tavalyi kampányát, népszerűsítették a kormány "reformjait", reklámozták a paksi bővítést, buzdítottak államkötvények vásárlására. A Magyar Nemzet számításai szerint 2014 óta 23,7 milliárdnyi központi állami megbízást nyertek el, ám az utóbbi időben majd minden állami megrendelést a Trinity Kft. és a New Land Media Kft. vitt el. Előbbi a Szijjártó Péterrel és Seszták Miklóssal is jó kapcsolatot ápoló Kuna Tibor érdekeltsége, míg a New Land Balásy Gyula és Mamustits Péter vállalkozása.

A magyar Nemzet több forrásból megerősített információi szerint elszámolási viták vezettek a bizalomvesztéshez. Az állami reklámpénzek áramoltatását a kormánypárt felső vezetésében kiemelt ügyként kezelik: részben ebből finanszírozzák az új médiumokat. Csakhogy tavaly a médiabirodalom több vezetője is reklamált, hogy a kifizetések késnek vagy meg sem érkeznek.