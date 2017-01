Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eltörlik a roamingdíjakat - mutatjuk, mit kell tennie, ha külföldre utazik!

Június 15-től ingyenesen lehet majd roamingolni, de a szolgáltatók ellenőrizhetik a mobilosokat.

Nagy nap lesz június 15-e, akkortól ugyanis megszűnnek a roamingdíjak EU-ban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországaiban. Az erről szóló uniós jogszabály végrehajtási rendelete várhatóan most pénteken - január 6-án - jelenik meg, amely a visszaéléseket igyekszik kiszűrni a rendszerből - derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) összefoglalójából.

Az egyik legfontosabb szabály, hogy a roamingszolgáltatónak meg kell győződnie arról, hogy az előfizető úgynevezett "szoros kapcsolattal rendelkezik az adott tagállamban". A most pénteken hatályba lépő szabályozás lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók bizonyítékokat kérjenek az előfizetőktől.

Ez azt jelenti, hogy az egyéni felhasználóktól

egyszerű nyilatkozatot;

a lakóhelye szerinti tagállam igazolására alkalmas érvényes dokumentumot;

a roamingszolgáltató tagállamában biztosított egyéb szolgáltatás miatt megadott postai vagy számlázási címet;

nappali tagozatos hallgatóknál a beiratkozás szerinti felsőfokú oktatási intézmény nyilatkozatát;

a helyi szavazási névjegyzékre történő nyilvántartásba vétel vagy a helyi/szavazási adók befizetésének igazolását;

lehet elkérni.

A vállalati ügyfeleknek pedig be kell mutatniuk a vállalkozás bejegyzésének helyét vagy székhelyét, a fő gazdasági tevékenység tényleges végzésének helyét vagy azt a helyet igazoló okiratot, azt a helyet, ahol a megadott sim-kártyát használó meghatározott munkavállalók a feladataikat végzik.

A korlátlan csomagnál van adatlimit

Az új szabályozás bevezeti az úgynevezett a "roaming like at home" koncepciót, amelynek lényege: az előfizetők a hazai feltételeknek megfelelően tudják igénybe venni a mobiltelefonáláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat Európában. Ennek megfelelően a hazai előfizetők a hazai díjcsomagokban meghatározott időtartamú hanghívást kezdeményezhetnek és a díjcsomagoknak megfelelő számú sms-t küldhetnek az EU és az EGT tagállamaiban is.

Egyedül az adatforgalomra szabnak meg határt, amennyiben az előfizetőnek korlátlan adatcsomagja van. ilyenkor legalább a díjcsomag ára és az aktuális adatforgalomra vonatkozó nagykereskedelmi ár arányának kétszeresével megegyező adatmennyiséget kell belföldi áron biztosítani az ügyfél számára.

A rendelet azt is meghatározza, hogy a szolgáltatóknak az előfizetőkkel kötött szerződésben ismertetniük kell az általuk alkalmazott objektív indikátorokon alapuló, tisztességes, észszerű és arányos méltányossági feltételeket és az azokat ellenőrző mechanizmusokat. Az objektív indikátorok között szerepelhetnek olyan intézkedések, amelyekkel megállapítható, hogy az ügyfél a roamingoláshoz képest elsősorban belföldön vesz igénybe mobilszolgáltatást, illetve hogy más uniós tagállamokban való tartózkodáshoz képest döntően belföldön tartózkodik. Továbbá objektív indikátor lehet, ha egy elsősorban - de nem kizárólag - roamingszolgáltatások céljából használt sim-kártya hosszú ideig inaktív állapotban van, vagy egy ügyfél egyszerre több sim-kártyára fizet elő, és azokat rendszeresen használja roaming üzemmódban.

Így büntetnek majd



Ha egy szolgáltató be tudja bizonyítani, hogy egy ügyfele a visszaélt az ingyenes roaminggal, akkor erről tájékoztatni kell.

Ha pedig az előfizető legalább két héten belül nem változtat a telefonálási (roamingolási) szokásain, akkor a szolgáltatók többletdíjat számlázhat, de erről előzetesen szintén tájékoztatnia kell az ügyfelet.