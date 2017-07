Ennyi magyarnak nincs állása

A 2017. április–júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 420 ezer fő volt, 77 ezer fővel több, mint egy évvel korábban, míg a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 38 ezer fővel, 196 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,9 százalékponttal, 4,3%-ra csökkent.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 27. csütörtök, 09:00

A foglalkoztatás 2017. április-júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 1,8 százalékkal magasabb, 4 millió 420 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 107 ezer fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 26 ezer fővel csökkent.A foglalkoztatottak közül 4 millió 371 ezren tartoztak a 15-64 évesek közé, amely korcsoport foglalkoztatási aránya 1,6 százalékponttal, 68,1 százalékra emelkedett. A 15-64 éves foglalkoztatott férfiak létszáma 2,3 százalékkal, 2 millió 389 ezer főre bővült, foglalkoztatási rátájuk 2,2 százalékponttal, 75,1 százalékra nőtt. A 15-64 éves foglalkoztatott nők száma 0,7 százalékkal, 1 millió 982 ezer főre emelkedett, foglalkoztatási rátájuk 1,1 százalékponttal, 61,1 százalékra javult.A fiatal (15-24 éves) foglalkoztatottak létszáma 303 ezer fő volt, foglalkoztatási arányuk 1,5 százalékponttal, 28,9 százalékra nőtt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25-54 éves), valamint az idősebb (55-64 éves) korosztályba tartozó foglalkoztatottak száma egyaránt emelkedett, előbbiek foglalkoztatási rátája 1,4 százalékponttal, 83,7 százalékra, utóbbiaké 1,5 százalékponttal, 51,2 százalékra. (Kijöttek a friss kereseti statisztikák - Ön is meg fog lepődni a magyar átlagfizetésen.)A 20-64 éves korcsoport esetében - amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre - a foglalkoztatási ráta 1,7 százalékponttal, 73,2 százalékra nőtt. Az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 81,0, a nőknél 65,6 százalék.A foglalkoztatás szintje a 15-64 évesek körében valamennyi régióban emelkedett, a legjelentősebben, 2,9 százalékponttal Nyugat-Dunántúlon, ugyanakkor 2 százalékpont felett volt a növekedés Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon is (2,6 és 2,4 százalékpont). A legmagasabb és legalacsonyabb rátával jellemezhető régió közti különbség továbbra is meghaladta a 8 százalékpontot, a foglalkoztatási ráta Közép-Magyarországon volt a legmagasabb (71,6 százalék), Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb (63 százalék).

A munkanélküliség 2017. április-júniusban az egy évvel korábbihoz képest:

A 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 31 ezer fővel, 100 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 1,3 százalékponttal, 4 százalékra csökkent. A munkanélküli nők száma 6 ezer fővel, 96 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 0,3 százalékponttal, 4,6 százalékra mérséklődött.A 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 2,3 százalékponttal, 11 százalékra csökkent, ebben az időszakban a munkanélküliek közel egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak és az 55-64 évesek munkanélküliségi rátája is mérséklődött, előbbieké 0,8 százalékponttal, 3,7 százalékra, az utóbbiaké 0,4 százalékponttal, 3,9 százalékra csökkent. A munkanélküliség átlagos időtartama 17,0 hónap; a munkanélküliek 44,1 százaléka legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít.A munkanélküliségi ráta a 15-74 évesek körében Dél-Dunántúl kivételével minden régióban mérséklődött; Dél-Dunántúlon a növekedés 0,4 százalékpont volt. A legjelentősebb változás Észak-Alföldön következett be, ahol 2,2 százalékponttal, 7,4 százalékra csökkent a ráta, a többi régióban a változás mértéke nem érte el az 1 százalékpontot. A munkanélküliségi ráta Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (2,2 százalék), míg Észak-Alföldet a kiemelkedő javulás ellenére is a legmagasabb munkanélküliségi ráta jellemezte a régiók között.

2017. június végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (http://www.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 4,1 százalékkal, 280 ezer főre csökkent.