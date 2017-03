Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyi pénzt kapnak az egyházak az államtól

A legtöbb forrást, 8,8 milliárd forintot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kapta: a legnagyobb hazai egyház egyedül többet kapott a támogatások felénél. A reformátusok 2,2 milliárd, az evangélikus 1 milliárd forinthoz jutottak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közzétette a februári támogatási szerződéseinek összesítését.

Az egyházak állami finanszírozása nemcsak azóta fontos állami feladat, hogy Magyarországnak önmagát kereszténydemokratának valló kormánya van. A rendszerváltáskor a törvényhozók több okból is arra jutottak, hogy a felekezetek kiadásait nem lehet csak a hívekre terhelni egyházi adó vagy magánfelajánlások formájában. Egyrészről a vallási szervezetek több állami feladatot is ellátnak: például szociális és oktatási intézményeket tartanak fenn. Másrészről fontos érv volt, hogy a kommunizmus az egyházi tulajdonok legnagyobb részét államosította, az azonnali, egyszeri kárpótlás lehetetlenné vált. Valamint az is érvként hangzott el, hogy az állam nem teheti meg, hogy akár több millió hívő állampolgáráról ne gondoskodna.

Azóta az egyházi finanszírozási rendszer átalakult: a kormány többek között meghatározta, hogy melyek az elismert egyházak, melyek csak felekezetek, valamint arról is döntöttek, hogy kik kaphatnak adómentességet. Továbbá abban is módosult a rendszer, hogy a korábbi egyszeri kifizetés helyett évente több részletben, több jogcímen utalnak támogatásokat. Emellett nemcsak a központi szervezetek, hanem a kisebb közösségek, egyházmegyék is támogatást kapnak, ha külön törvényi előírásoknak - például az 5000 fős hívőszámnak - megfelelnek.

A történelmi egyházak kapták a legtöbbet

Az Emmi összesen 14,27 milliárd forint támogatást osztott szét februárban a hazai felekezetek és egyházak között. Az egyházi törvény alapján ebben az összegben benne vannak a múlt hónapban kiutalt személyi jövedelemadó (szja) támogatások, azok kiegészítései és az alapműködési keretösszeg is. De a tárca fizeti ki azokat a tételeket is, amelyek az államosított, de vissza nem szolgáltatott egyházi ingatlanok után járnak.

A nemrég közzétett táblázat szerint az előző hónapban folyósított támogatások közül a történelmi egyházak kapták a legtöbbet: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2,7 milliárd forinthoz jutott az egykori ingatlanvagyona után, míg 5,92 milliárdhoz alaptámogatásként. A legutolsó népszámláláson egyébként közel 38 százalék vallotta magát római, 1,8 százalék görög katolikusnak.

A második legtöbb forráshoz a Magyarországi Református Egyház jutott, mintegy 2,93 milliárd forintot kaptak. A képzeletbeli dobogóra a Magyarországi Evangélikus Egyház került fel, hozzájuk 1,01 milliárd forint jutott a különböző jogcímeken.

A világegyházak közül három buddhista szervezet (a Tan Kapuja Buddhista Egyház, a Buddhista Misszió és a Gyémánt Út Buddhista Közösség) összesen 245 millió forintot kapott februárban. A magyarországi iszlám felekezetekhez - így a Magyarországi Muszlimok Egyházához és a Magyar Iszlám Közösséghez - összesen 11,13 millió forint került.

A hazai zsidó közösségek közül a legkevesebb pénz, 31 millió forint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita közösségnek járt. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 87,6 millió forinthoz, míg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 420,23 millió forinthoz jutott. A három szervezet összesen 560,2 milliárd forintot kapott.

A több hívővel rendelkező felekezetek közül a Magyarországi Baptista Egyház 297,43 millió forintnyi támogatást kapott. A Hit Gyülekezete ennél alig kevesebbet, 269,25 millió forintot.

Egyházi támogatások (2017. február) Egyházi szervezet neve Jogcím Támogatás összege (forintban) Hit Gyülekezete Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 269 254 029 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Át nem adott ingatlanok utáni járadék 2 789 158 418 Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 5 928 580 749 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 11 880 865 Magyarországi Muszlimok Egyháza Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 6 085 031 Magyar Iszlám Közösség Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 5 052 159 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Át nem adott ingatlanok utáni járadék 56 170 742 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 31 520 469 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Át nem adott ingatlanok utáni járadék 3 726 945 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 48 596 138 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 86 278 146 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Át nem adott ingatlanok utáni járadék 333 960 692 Tan Kapuja Buddhista Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 118 046 448 Buddhista Misszió Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 47 778 463 Gyémánt Út Buddhista Közösség Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 79 768 154 Magyarországi Evangélikus Egyház Át nem adott ingatlanok utáni járadék 386 410 126 Magyarországi Evangélikus Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 625 411 543 Magyarországi Református Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 2 223 331 505 Magyarországi Református Egyház Át nem adott ingatlanok utáni járadék 518 890 838 Magyarországi Református Egyház Át nem adott ingatlanok utáni járadék 189 496 208 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 3 933 470 Magyarországi Baptista Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 286 400 966 Magyarországi Baptista Egyház Át nem adott ingatlanok utáni járadék 11 038 154 Magyar Unitárius Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 35 588 258 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 5 076 519 Magyar Pünkösdi Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 63 590 146 Orosz Orthodox Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 13 819 625 Hetednapi Adventista Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 36 291 364 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Át nem adott ingatlanok utáni járadék 26 424 653 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 11 232 640 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 6 978 817 Magyarországi Metodista Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 14 884 070 Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház Alaptámogatás, SZJA és kiegészítés 2 817 646 Összesen - 14 277 473 996

*: több egyház köznevelési feladatokra is támogatást kapott, mivel ez oktatási tevékenységük támogatása, nem a felekezeteknek adott támogatás, a táblázatban nem tüntettük fel.