Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyit ér valójában a kormány "nagy" béremelése - meglepő számok

A kormány szerint az utóbbi években hatalmas béremelés történt az egészségügyben. A Policy Agenda utánanézett a számoknak és bizony talált érdekességeket.

Az egészségügyet nézve (nem számolva bele a szociális ellátást) 27 százalékos volt a bérnövekedés a 2004-2010 közötti hat évben, míg az azóta eltelt következő hat évben 38,5 százalékos. Nettó értékben nézve azonban már egyáltalán nem ilyen jó a helyzet, az egykulcsos adó hatására ugyanis az alsó kereseti csoportokban megnőttek az adóterhek - állapítja meg elemzésében a Policy Agenda.

Ennek következtében viszont a nettó átlagkeresetek alapján 2004 és 2010 között 35,6 százalékos, míg az előző hat évben 30,1 százalékos béremelés történt. Így tehát a nettó keresetek emelkedése kisebb volt az Orbán-kormány alatt, mint azt megelőzően.

Amennyiben a kormány el akarja érni a megelőző - vagyis a 2002-2010 közötti - nyolc év eredményét (benne a Medgyessy-kormány első 100 napos béremeléseit), akkor idén és jövőre átlag 8-8 százalékos nettó béremelést kellene végrehajtania.

A részletek

Az egészségügy területén négy területet lehet összehasonlítani kiemelt foglalkozások alapján (általános orvos, szakorvos, védőnő, ápoló). Az adatok a kormány egyéni bér- és keresetstatisztikai rendszerében 2004-től érhetőek el, ezért a Policy Agenda a most eltelt eddigi hat évet hasonlította össze az azt megelőző hat évvel. A négy kiemelt foglalkozás átlag nettó béremelkedése 2010 és 2016 között 40 százalék volt, míg a megelőző - 2004 és 2010 közötti - időszakban 27,6 százalék.

Azt is látni kell, hogy a négy kiemelt foglalkozás a humán-egészségügyben dolgozók 41 százalékát teszi ki. Ahhoz, hogy a korábban ismertetett ágazati 30 százalékos nettó emelkedés valósuljon meg, az egészségügy többi szereplője esetében csak 23 százalékos nettó emelkedés történhetett. Azaz nagyon egyenlőtlen volt ez az emelés a különböző foglalkozások között - állapítja meg a Policy Agenda.

A kormány által kommunikált "óriási béremelésnek", az oktatáshoz hasonlóan valóban van egy oka, ez pedig az alacsonyan tartott infláció. Míg 2004 és 2010 között az árak 34,8 százalékkal nőttek, addig az elmúlt hat évben csupán 11,8 százalékkal. Reálértékben tehát valóban volt egy béremelkedési különbség a két szektor között, de ez csak és kizárólag az infláció alacsony szintjének köszönhető.

Azaz, furcsa módon részben a rezsicsökkentés inflációt lenyomó hatásának volt köszönhető a reálbéremelkedés az egészségügyben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy jobban érezné magát az egészségügyben dolgozó ma, mint hat éve, hiszen ez a reálbér emelkedés az alacsony bérszínvonal miatt sem egy átütően érezhető fogalom a hétköznapokban - véli a Policy Agenda.

Durva forráskivonás történt

Az állam - az OECD adatai szerint - a költségvetésből a GDP 5,5 százalékát fordította az egészségügy finanszírozására, de ez az arány is hat év alatt 0,4-kal csökkent (2010-ben 5,1 százalékra), majd 2015-re további 0,4 százalékkal (4,7 százalékra). Eközben a magánforrásból költött egészségügyi kiadások 2004-ben is a GDP 2,3 százalékát tették ki, és 2015-ben is ugyanennyi volt.

Nem történt tehát más az egészségügyben, mint hogy az állam a saját kiadásait visszafogta, és ezzel l2015. évi árakon 270 milliárd forintot kivett a rendszerből. Amennyiben ez a forrás rendelkezésre állna, akkor minden kiadást - köztük a béreket is - 20 százalékkal lehetne emelni.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html